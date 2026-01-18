¡Fatal accidente! Dos adultos mayores fallecieron tras ser embestidos por un conductor ebrio en Marinilla

Resumen: Dos adultos mayores fallecieron en Marinilla tras ser arrollados por un conductor en estado de ebriedad. El vehículo salió de la vía y cayó por un precipicio mientras las víctimas esperaban transporte público. El conductor dio positivo en alcoholemia grado tres y permanece bajo valoración médica antes de ser capturado. Las autoridades investigan los hechos y una tercera persona resultó herida.

La autopista Medellín-Bogotá volvió a ser escenario de un trágico accidente en las últimas horas, que acabó con la vida de dos adultos mayores. Las víctimas estaban a un costado de la vía, esperando transporte público en el sector Barandales, cuando un vehículo particular las embistió.

De acuerdo con las autoridades, el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, registrando un nivel de alcoholemia grado tres, el más alto permitido por la ley. Tras el impacto, el automóvil perdió el control, salió de la calzada y cayó por un precipicio de aproximadamente 15 metros. Una tercera persona resultó lesionada y fue atendida por los equipos de emergencia presentes en el lugar.

El siniestro movilizó de inmediato a la Policía de Carreteras y al personal de tránsito, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y regulaban el tráfico, que permaneció restringido mientras se realizaban las diligencias. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer con precisión las causas del accidente y determinar responsabilidades penales.

El conductor fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo valoración médica. Una vez concluidos los procedimientos, será capturado para responder ante la justicia.

El alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, expresó su consternación por la tragedia y señaló: “Estamos haciendo todo lo necesario para que el responsable responda ante la justicia y evitar que hechos como este se repitan”. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito, recordando que hechos como este enlutan a toda la comunidad.