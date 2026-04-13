Resumen: El proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza con la llegada progresiva de trenes a la ciudad, de los cuales ya han arribado nueve y se espera completar los 30 durante 2026. Cada tren cuenta con seis vagones, es 100 % automático, sin conductor, y tiene capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros. Paralelamente, continúa la construcción del viaducto, que ya registra un avance superior al 75 %.

¡Sin conductor y para 1.800 pasajeros! Así son los modernos trenes que ya ruedan en pruebas en el Metro de Bogotá

El proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa su avance con la llegada progresiva de los trenes que harán parte del sistema de transporte masivo de la capital. De acuerdo con la información oficial, con corte al 7 de abril de 2026 ya han llegado nueve trenes a la ciudad, mientras que el décimo está próximo a arribar.

La proyección de las autoridades del proyecto indica que durante este mismo año 2026 se completará la llegada de los 30 trenes que conformarán la primera línea del sistema.

Cada uno de estos trenes está compuesto por seis vagones, para un total de 30 unidades que operarán en el sistema una vez entren en funcionamiento.

La fabricación del primer tren inició a mediados de 2024 y tuvo una duración aproximada de diez meses. Durante ese proceso se adelantaron de forma paralela distintas fases de producción, entre ellas el armado de la estructura de los vagones, aplicación de pintura y acabados, así como el ensamblaje de equipos técnicos.

Una vez los trenes llegan a Bogotá, son trasladados al patio taller, donde se realiza el ensamblaje final. Posteriormente se adelantan pruebas estáticas y dinámicas en una vía de prueba de 905 metros, con el fin de verificar su correcto funcionamiento antes de su operación.

En el patio taller ya tenemos el noveno tren del Metro de Bogotá 🥳. Tras llegar al patio taller en Bosa, el tren 🚝 pasará por varias pruebas antes de circular por un tramo del viaducto en los próximos meses 🤩.#NuestroMetroAvanza porque #AquíSíPasa pic.twitter.com/BkTeoEcu20 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) April 8, 2026

En paralelo al avance del material rodante, la obra civil del viaducto también registra progreso. Con corte al 31 de marzo de 2026, la construcción de los 24 kilómetros de la Línea 1 alcanzaba un avance del 75,50 %, consolidando el desarrollo de la infraestructura que soportará el sistema.

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Características de los trenes

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros. Están conformados por seis vagones: dos tipo S ubicados en los extremos y cuatro tipo M en la parte central.

Uno de los aspectos más destacados es que operarán de manera 100 % automatizada, es decir, sin conductor. Circularán a una altura aproximada de entre 13,5 y 14 metros sobre el nivel del suelo, equivalente a un edificio de cuatro pisos.

Cada tren tendrá capacidad para 1.800 pasajeros, distribuidos en 300 personas por vagón. De este total, 252 podrán viajar sentadas. Además, cada unidad contará con dos espacios destinados para personas en silla de ruedas.

Dentro de la distribución de los asientos, 36 estarán reservados para población prioritaria, como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con niños en brazos.

Los trenes contarán con 24 puertas en total, cuatro por cada vagón, lo que permitirá el ingreso y salida eficiente de pasajeros. También incorporan ventanas de gran tamaño para una visibilidad panorámica, sistemas de seguridad en puertas con altos estándares internacionales y materiales ignífugos en sus sillas.

Adicionalmente, los vehículos incluyen sensores de peso que permiten monitorear las condiciones de carga para garantizar mayor seguridad durante la operación.

Con estos avances, la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad, orientado a mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en la capital.