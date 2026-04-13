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Resumen: Juez envió a la cárcel a cinco implicados en el crimen de Juan Felipe Rincón en Bogotá; enfrentan varios cargos.

Juez envió a la cárcel a cinco implicados en el crimen de Juan Felipe Rincón en Bogotá

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco implicados en el crimen de Juan Felipe Rincón, en un avance clave dentro del proceso judicial por este caso ocurrido en Bogotá.

La decisión se tomó luego de analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía, que señala que los implicados habrían participado en un ataque con altos niveles de violencia que terminó con la muerte del joven en noviembre de 2024, en el barrio Quiroga.

Según la autoridad judicial, existen elementos suficientes para considerar que los procesados representan un riesgo para la comunidad y para el desarrollo de la investigación.

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Durante la audiencia, la jueza concluyó que el hecho no corresponde a una riña espontánea, sino a una acción previamente coordinada.

En ese sentido, se indicó que Juan Felipe Rincón fue sometido a múltiples agresiones físicas en condiciones de inferioridad, lo que evidenciaría un actuar deliberado por parte de los señalados.

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La investigación también establece que el caso habría iniciado a partir de un contacto a través de redes sociales, donde se utilizaron perfiles falsos para generar un acercamiento con la víctima y concretar un encuentro. Posteriormente, se habría ejecutado el ataque en el lugar donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados enfrentan cargos por delitos como tortura, uso de menores para la comisión de delitos, soborno a testigos y alteración de pruebas. Ninguno aceptó los cargos durante la diligencia judicial.

Las autoridades también han señalado que existen indicios de que, tras el crimen, se realizaron acciones para ocultar evidencia y manipular información relacionada con el caso, lo que hace parte de las líneas de investigación en curso.

Con esta decisión, el proceso entra en una nueva fase mientras continúan las indagaciones para esclarecer completamente los hechos.

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