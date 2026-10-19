Resumen: Noelia Maximino, una turista española de 31 años, murió tras el volcamiento de una lancha en el Parque Tayrona, accidente que dejó a cerca de 20 personas en el agua. Según una sobreviviente, no había chalecos salvavidas para todos los pasajeros. La DIMAR confirmó que la embarcación no estaba autorizada para transportar personas y abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

¡Sin chalecos y en una lancha no autorizada! Turista española murió tras volcamiento en el Tayrona

La muerte de Noelia Maximino, una española de 31 años que visitaba el Parque Nacional Natural Tayrona, abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del transporte marítimo ofrecido a los turistas en esta zona del Caribe colombiano. La joven falleció luego de que la embarcación en la que regresaba del sector de Cabo San Juan se volcara y dejara a cerca de 20 personas en el agua.

El accidente ocurrió el 11 de agosto de 2026, cuando el grupo de viajeros decidió regresar por mar para evitar el recorrido terrestre. Según el testimonio de una de las sobrevivientes, antes de abordar les advirtieron que no había chalecos salvavidas disponibles para todos los pasajeros. Pese a ello, la lancha inició el trayecto.

La Dirección General Marítima (DIMAR) confirmó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Además, el capitán de puerto de Santa Marta señaló que la embarcación no estaba autorizada para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

Pasajeros advirtieron la falta de chalecos salvavidas

Noelia había llegado a Colombia a finales de julio para disfrutar sus vacaciones junto a un grupo de amigos. Durante su estadía, visitaron diferentes destinos turísticos y llegaron al Tayrona para conocer sus paisajes.

Lidia García, amiga de la víctima y una de las sobrevivientes, contó que el grupo se encontraba en Cabo San Juan y, cerca de las 4:00 de la tarde, buscó una alternativa para regresar por mar, en lugar de realizar nuevamente el recorrido a pie.

Sin embargo, al momento de abordar, los viajeros se encontraron con la falta de elementos de protección para todos los ocupantes. García relató lo que les dijeron antes de partir: “Nos dijeron que ya no quedaban más chalecos y ya está. No, no hubo tiempo ni de reacción, no hubo tiempo de negarnos”.

Poco después de alejarse de la costa, el fuerte oleaje golpeó la embarcación. Según la sobreviviente, una segunda ola terminó provocando el volcamiento y lanzó a los ocupantes al agua.

García también describió la angustia que vivieron al intentar salir de la lancha: “Noelia y yo cuando volcamos estamos dentro de la lancha, conseguimos salir de ahí y a partir de ahí es una película de auténtico terror”.

Turistas ayudaron a rescatar a los afectados

Tras el accidente, varios visitantes que se encontraban en el sector participaron en las labores de auxilio. De acuerdo con García, algunas personas se organizaron para alcanzar a quienes estaban en el agua y ayudarlos a llegar hasta la costa.

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Noelia fue trasladada hasta unas rocas, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, la joven llegó sin signos vitales al centro asistencial.

La sobreviviente cuestionó la atención disponible en el lugar y aseguró que no encontraron medios suficientes para responder de manera inmediata a la emergencia.

“No hubo ni atención ninguna ni medios ningunos, no hubo nada. O sea, si se ponen medidas del tipo que sea, aunque sean mínimas, este tipo de cosas no pasan”, afirmó García.

Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que dos guardaparques se desplazaron hacia Cabo San Juan después de conocer lo ocurrido. Según la entidad, el recorrido desde su punto de control tomaba aproximadamente 40 minutos. También señaló que sus funcionarios acompañaron las labores de atención y rescate junto con otras autoridades.

La lancha no tenía autorización para transportar pasajeros

Uno de los puntos centrales de la investigación es la procedencia de la embarcación y las condiciones en las que operaba. Julio Monroy, capitán de puerto de Santa Marta, confirmó que la lancha no contaba con autorización para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

“Esta embarcación no estaba autorizada. Es una embarcación que provino de un sitio no autorizado que fue Buritaca, zonas que quedan hacia el norte del Cabo San Juan”, explicó Monroy.

El oficial también cuestionó la manera en que se habría ofrecido el traslado a los visitantes y señaló: “Se aprovecharon de la lejanía y de la buena fe de los turistas”.

La Dirección General Marítima indicó en su reporte inicial que pescadores de la zona auxiliaron a los pasajeros, quienes posteriormente fueron trasladados a centros médicos. Las autoridades deberán esclarecer cómo se desarrolló el recorrido, qué provocó el volcamiento y qué responsabilidades podrían derivarse de la operación de la lancha sin autorización.

Evalúan medidas para reforzar los controles

Tras la muerte de la turista española, también se planteó revisar los mecanismos de vigilancia sobre los servicios de transporte marítimo en la zona. Luis Ángel Reyes, subdirector de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, se refirió a las medidas que se estaban evaluando.

“Todas estas cosas están siendo evaluadas. Ya hoy contamos con una mesa técnica que pretende rigurizar el seguimiento a los controles para la práctica correcta de estos servicios turísticos”, manifestó Reyes.

Mientras avanzan las investigaciones, desde España, la familia de Noelia espera que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. El caso puso el foco en la necesidad de verificar las autorizaciones de las embarcaciones y las condiciones de seguridad en los recorridos turísticos que se ofrecen dentro del Parque Nacional Natural Tayrona.