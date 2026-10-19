Fiscalía imputó cargos al periodista Ricardo Orrego por presunta violencia de género contra cinco mujeres

Resumen: La Fiscalía imputó cargos al periodista Ricardo Orrego por presuntos actos de violencia basada en género contra cinco mujeres con vínculos laborales o académicos en el entorno de los medios de comunicación. La investigación abarca hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2024 e incluye señalamientos por presuntos contactos físicos sin consentimiento y mensajes de carácter lujurioso. El periodista no aceptó los cargos por acto sexual violento y acoso sexual.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista deportivo Ricardo Orrego por presuntas conductas de violencia basada en género contra cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con él en el entorno de los medios de comunicación. Los hechos investigados habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, el procesado presuntamente habría aprovechado su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las mujeres. Las conductas señaladas incluyen contactos físicos que, al parecer, se produjeron sin consentimiento, así como el envío de mensajes de carácter lujurioso mediante redes sociales.

Las presuntas víctimas son tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria. Los hechos que involucran a estas cinco mujeres hacen parte de una investigación sobre posibles conductas de violencia basada en género ocurridas durante un periodo de casi 12 años.

Los delitos que le imputó la Fiscalía

Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación formuló la imputación contra Orrego Arboleda.

Los cargos corresponden a acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. Estas denominaciones jurídicas hacen parte de la imputación presentada por la Fiscalía en relación con los hechos que son objeto de investigación.

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El procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Por tanto, las conductas atribuidas continúan en el ámbito judicial y deberán ser examinadas conforme al desarrollo del proceso. La imputación de cargos no equivale por sí sola a una condena.

Grupo especial para investigar violencias en medios de comunicación

El caso está enmarcado en el trabajo del Grupo de Tareas Especiales creado mediante la Resolución N.° 0-070. Esta unidad tiene como propósito concentrar capacidades investigativas, analíticas y de coordinación institucional para atender denuncias relacionadas con distintas formas de violencia contra las mujeres en entornos de medios de comunicación.

Entre las situaciones que contempla su labor se encuentran las denuncias por acoso sexual, acoso laboral y otras manifestaciones de violencia contra las mujeres. La resolución busca brindar una respuesta especializada y diligente, con enfoque de género, frente a este tipo de reportes.

La investigación contra Ricardo Orrego comprende hechos que presuntamente se habrían presentado durante su vinculación con el sector de los medios de comunicación y que involucran a cinco mujeres con diferentes relaciones laborales o académicas con el periodista.

La información sobre la imputación fue divulgada por razones de interés público. El proceso deberá continuar su curso judicial, teniendo en cuenta que el periodista no aceptó los cargos y que la responsabilidad penal debe establecerse dentro de las actuaciones correspondientes.