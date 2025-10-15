¡Sin alas, pero volando alto! Daniela Álvarez rompe barreras y brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Resumen: La modelo y presentadora barranquillera Daniela Álvarez será una de las invitadas especiales al Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que se realiza en Nueva York y contará también con la participación musical de Karol G. La exseñorita Colombia celebró la noticia como el cumplimiento de uno de sus mayores sueños y destacó que representará a Colombia con un mensaje de inclusión, resiliencia y amor propio. Reconocida por su historia de superación tras la amputación de una pierna en 2020, Álvarez se consolida como un símbolo de fortaleza y orgullo nacional en una de las pasarelas más importantes del mundo.

La modelo y presentadora barranquillera Daniela Álvarez confirmó que será una de las invitadas especiales al esperado Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que se realizará este miércoles 15 de octubre en Nueva York. La exseñorita Colombia compartirá escenario con la cantante Karol G, encargada de la presentación musical principal del evento.

A través de sus redes sociales, Álvarez expresó la emoción de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera. “Hoy estoy aquí en Nueva York invitada en representación de mi Colombia y lo más lindo es que no estoy sola. Este año dos colombianas más también harán historia en este icónico show […] No llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto de lo que imaginé”, escribió junto a un video que rápidamente se hizo viral entre sus seguidores.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la exseñorita Colombia sí estaría presente en la pasarela del evento, que este año contará con reconocidas modelos internacionales como Barbara Palvin, Ashley Graham y Adriana Lima. Según ese mismo medio, la participación de Álvarez hace parte del compromiso de Victoria’s Secret con la inclusión y la diversidad, destacando a mujeres que inspiran con sus historias de vida.

“Daniela representa el poder de las mujeres reales, de quienes inspiran a través de sus cicatrices y su luz propia”, aseguró el equipo de prensa de la presentadora al citado diario.

La modelo barranquillera, quien en 2020 enfrentó la amputación de parte de su pierna izquierda a causa de una isquemia, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y superación en Colombia. “Hoy quiero llevar un mensaje de resiliencia, amor propio y esperanza. Cada paso que doy lo hago pensando en todas las personas que creen que los límites existen”, manifestó.

Su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se suma a otros logros recientes, como su aparición en el Le Défilé 2025, uno de los desfiles más importantes de la Semana de la Moda de París, donde compartió escenario con modelos internacionales como Kendall Jenner.

Desde Nueva York, Álvarez ha anunciado que documentará cada detalle de su experiencia, incluidos los encuentros previos con creadoras de contenido e influenciadoras de distintas partes del mundo.

Con esta participación, Daniela vuelve a demostrar que los sueños se cumplen con determinación y que la verdadera belleza también está en la fuerza con la que se enfrentan los desafíos.