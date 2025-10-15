¡El regreso más esperado! Amaia Montero vuelve a ‘La Oreja de Van Gogh’ 

Resumen: La Oreja de Van Gogh oficializa el regreso de Amaia Montero como vocalista tras 18 años. La banda prepara nueva música y una gira para 2026, con la ausencia temporal del guitarrista Pablo Benegas.

‘La Oreja de Van Gogh’ ha confirmado oficialmente el regreso de Amaia Montero como su vocalista principal, 18 años después de que la cantante abandonara la formación original.

El anuncio, que pone fin a un año de intensas especulaciones tras la salida de Leire Martínez en 2024, marca una nueva era para la icónica banda española, que ya trabaja en nueva música y prepara una gira internacional para 2026.

La noticia fue comunicada junto a una emotiva imagen de la renovada formación, que incluye a Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Xabi San Martín, y un mensaje cargado de nostalgia y emoción: “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos”.

El esperado retorno se gestó en San Sebastián, ciudad natal del grupo, donde los músicos pasaron el último año componiendo.

Sin embargo, el anuncio también reveló una notable ausencia: el guitarrista y miembro fundador, Pablo Benegas, se apartará temporalmente de los escenarios.

La banda confirmó que Benegas seguirá vinculado al grupo, pero decidió tomarse un descanso de las giras para dedicarse a su familia y a nuevos proyectos personales.

El regreso de Amaia Montero ocurre justo un año después de la mediática desvinculación de Leire Martínez, cuya separación fue atribuida por la banda a “no conseguir acercar las diferentes maneras de vivir el grupo”. Este evento aceleró las peticiones y rumores que hoy se confirman.

