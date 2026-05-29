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Resumen: Medellín fortalece la preparación para las pruebas Saber 11 con simulacros incluyentes, cursos especiales y apoyo para estudiantes jóvenes y adultos.

Así se preparan en Medellín para las pruebas Saber 11: habrá simulacros en lengua de señas

La Alcaldía de Medellín avanza en la preparación de estudiantes del sistema oficial para las pruebas Saber 11 con estrategias enfocadas en inclusión, acompañamiento pedagógico y fortalecimiento académico para diferentes poblaciones.

A través del programa SaberEs, la alcaldía implementa acciones dirigidas a estudiantes jóvenes, adultos y personas con discapacidad auditiva, buscando que lleguen con mejores herramientas y mayor confianza a la presentación del examen nacional.

Como parte de esta estrategia, se desarrolló un simulacro de Saber 11 adaptado en Lengua de Señas Colombiana para 18 estudiantes con discapacidad auditiva de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur.

La iniciativa incluyó adaptación audiovisual e interpretación de preguntas en áreas como matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.

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El proceso fue construido de manera conjunta entre docentes, intérpretes, profesionales de apoyo y usuarios nativos de Lengua de Señas Colombiana, quienes participaron en la traducción y adecuación del contenido académico.

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De forma paralela, cerca de 200 estudiantes de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI 5 y 6) participan en cursos de fortalecimiento enfocados en comprensión lectora y pensamiento numérico como preparación para las pruebas Saber 11.

La secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco Giraldo, explicó que la estrategia también incluye orientación vocacional, análisis de resultados y acompañamiento integral para los estudiantes.

Además, confirmó que este año Medellín presentará las pruebas Saber 11 el próximo 26 de julio, una semana antes del inicio de la Feria de las Flores, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de concentración y tranquilidad para los alumnos.

Con estas acciones, la ciudad busca fortalecer una educación más equitativa, incluyente y con mayores oportunidades para estudiantes de distintas poblaciones del sistema educativo oficial.

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