La Pintada amaneció bloqueada: protesta tiene colapsada la vía Medellín-Manizales

Resumen: Bloqueo en La Pintada mantiene cerrada la vía Medellín-Manizales. Comerciantes y habitantes protestan por afectaciones derivadas de obras de infraestructura.

El bloqueo en La Pintada mantiene afectada la movilidad en uno de los corredores viales más importantes entre Antioquia y el Eje Cafetero. Desde la madrugada de este viernes 29 de mayo, habitantes y comerciantes del municipio instalaron un cierre total sobre la vía nacional que conecta a Medellín con Manizales como medida de protesta por presuntos incumplimientos relacionados con obras de infraestructura.

La manifestación se concentra en la salida del municipio, donde los participantes atravesaron vehículos, ramas, maleteros y otros elementos sobre la carretera para impedir completamente el paso.

Según los manifestantes, las intervenciones relacionadas con la construcción de la vía 4G y los cierres implementados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entre Santa Bárbara y La Pintada han generado graves afectaciones para la economía local.

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El bloqueo en La Pintada también ha generado congestión vehicular en el suroeste antioqueño y afecta la conexión directa con el departamento de Caldas.

Debido a la situación, las autoridades habilitaron un paso humanitario para ambulancias, personas con movilidad reducida y casos de emergencia.

Los manifestantes solicitaron la presencia de representantes de la ANI y demás autoridades competentes para buscar soluciones que permitan recuperar la movilidad sin afectar la dinámica económica del municipio. Hasta el momento, el cierre continúa y no se ha definido una hora para levantar la protesta.

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