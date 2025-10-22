Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Más de 300 mil personas participaron en el Simulacro Nacional de Emergencias en Medellín. El DAGRD destacó la articulación de 2.000 entidades para fortalecer la respuesta ante desastres.

Así le fue a Medellín en el Simulacro Nacional de Emergencias

Con una masiva participación ciudadana, Medellín se sumó al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, una jornada que puso a prueba la preparación de empresas, instituciones y comunidades frente a posibles desastres naturales o incidentes de gran magnitud.

De acuerdo con el balance entregado por el director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, en el ejercicio participaron más de 2.000 entidades públicas, privadas y comunitarias.

En total, cerca de 300.000 personas se unieron a la simulación de evacuaciones, un esfuerzo que busca fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones como sismos, inundaciones, incendios, accidentes, movimientos en masa o avenidas torrenciales.

“El objetivo de estos ejercicios es cerrar brechas y garantizar una respuesta efectiva ante emergencias. Desde el DAGRD hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que se sume a los simulacros y simulaciones que realizamos durante el año. Así reducimos los riesgos de desastre en las comunidades, las empresas y las instituciones”, aseguró Quintero.

El Simulacro Nacional de Emergencias permitió medir la articulación entre los distintos organismos de socorro, rescate y gestión del riesgo, además de fomentar la cultura de la prevención en los entornos laborales y barriales.

Con estas acciones, Medellín reafirma su compromiso con la reducción del riesgo y la construcción de una ciudad más resiliente, donde la preparación ciudadana sea la clave para enfrentar con éxito cualquier eventualidad.

