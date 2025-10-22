Colombia ya sumó sus primeras posiciones en las pruebas de libre del Mundial de Patinaje Artístico en China

Dieciséis patinadores colombianos compiten en el 69º Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Ruedas, que se celebra en el Gimnasio Integral del Distrito Yanqing de Beijing, China.

El evento se desarrolla bajo un clima invernal, con jornadas de competencia que han registrado temperaturas bajo cero.

La delegación colombiana participa en las modalidades de libre, danza, pareja danza, pareja de alto y cuarteto.

En las pruebas de libre ya concluidas, los atletas colombianos han obtenido las siguientes posiciones. Lenny Rodríguez, novena posición en Júnior Varones.

Por su parte Paulina Ruiz, casilla 12 en Júnior Damas y Sandra Díaz en el puesto 15º puesto en Sénior Damas.

En la categoría de libre sénior varones, Deivi Rojas ya ejecutó el programa corto y completará su participación este jueves 23 de octubre, con el programa largo a las 7:00 de la mañana, hora colombiana.

Los campeones mundiales Brayan Carreño, Jeshua Folleco y María Paula Muñoz se preparan para iniciar su participación en las competencias de danza, pareja danza y cuartetos a partir de este sábado 25 de octubre.

Jeshua Folleco competirá en solo danza júnior, en pareja danza sénior junto a María Paula Muñoz, y en cuartetos sénior con Brayan Carreño, Juan José Pino e Isabella Salinas.

Por su parte, el múltiple campeón mundial Brayan Carreño participará en solo danza sénior y cuarteto sénior.

María Paula Muñoz estará en pareja danza sénior y en solo danza sénior, prueba en la que también competirá María Paulina Pérez.

La nómina completa que representa a Colombia incluye además a Aly Barón, Hannah Castillo, Michel Upegui y Jacobo Viera.

Asimismo, Isabela Amaya, Juan Francisco Tavera, Manuela Camargo y Juan José Pino, quienes completan la presencia nacional en las distintas modalidades del certamen.

