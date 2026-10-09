Medellín despliega a más de 200 personas para atender inundaciones y estragos viales por fuertes lluvias

Resumen: Tras las intensas precipitaciones de la tarde de este 9 de octubre, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la atención prioritaria en la quebrada La Iguaná, cierres viales ya habilitados y emergencias en la avenida Guayabal.