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Medellín despliega a más de 200 personas para atender inundaciones y estragos viales por fuertes lluvias

Uno de los puntos de mayor gravedad durante la jornada se concentró en la cuenca de la quebrada La Iguaná

Publicado por: SoloDuque

Medellín despliega a más de 200 personas para atender inundaciones y estragos viales por fuertes lluvias

Resumen: Tras las intensas precipitaciones de la tarde de este 9 de octubre, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la atención prioritaria en la quebrada La Iguaná, cierres viales ya habilitados y emergencias en la avenida Guayabal.

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Las intensas precipitaciones registradas en la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026 causaron múltiples afectaciones, inundaciones de vías y emergencias en distintos puntos estratégicos del Distrito de Medellín. Ante la contingencia, el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez confirmó el despliegue inmediato de más de 200 personas pertenecientes a la Alcaldía de Medellín, el DAGRD, Bomberos Medellín y la empresa EPM para atender de forma prioritaria los sectores críticos.

emergencias en medellin 1

El mandatario distrital aseguró que los equipos de socorro y asistencia social se encuentran desplegados sobre el terreno con el fin de salvaguardar la vida y evaluar los daños materiales dejados por el aguacero.

Inundaciones y evaluación social por desbordamiento de La Iguaná

Uno de los puntos de mayor gravedad durante la jornada se concentró en la cuenca de la quebrada La Iguaná, cuyo intempestivo incremento de caudal provocó severas inundaciones en vías arteria adyacentes y afectaciones directas a varias viviendas.

Para atender a los damnificados, el alcalde informó que la comisión social fue activada de manera inmediata para realizar las caracterizaciones individuales y brindar el acompañamiento requerido a cada una de las familias afectadas por el agua.

Habilitan la movilidad en Monterrey y la Avenida 80 tras labores de limpieza

En materia de tránsito y red vial, los organismos de socorro y cuadrillas de mantenimiento lograron restablecer el flujo vehicular en dos corredores neurálgicos que sufrieron represamientos e inundaciones de consideración:

  • Glorieta de Monterrey: Paso vehicular habilitado tras la remoción de aguas acumuladas y encharcamientos.

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  • Avenida 80 con la Loma de los Bernal: El tránsito fue reabierto al público. En el sector permanecen equipos vactor (succión de lodos) y maquinaria pesada realizando remoción de sedimento y labores profundas de limpieza sobre la calzada.

Caída de árboles y postes en la avenida Guayabal

En el sur de la ciudad, específicamente en el cruce de la avenida Guayabal con la calle 2 Sur, las fuertes rachas de viento y la acumulación de agua provocaron la caída de varios árboles de gran tamaño e infraestructura de redes (postes).

Unidades de Bomberos Medellín adelantan el tronzado y retiro de ramas sobre la vía para despejar el paso, al tiempo que personal técnico de EPM trabaja de forma continua en la reparación de las líneas y el restablecimiento del servicio de energía en los sectores aledaños que resultaron desconectados.

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a la ciudadanía a transitar con precaución y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo o colapso a través de la línea de emergencias 123.

Noticia en desarrollo.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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