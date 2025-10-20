Duro debut: Goleada de España a la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial de Marruecos

La Selección Colombia Femenina Sub-17 no tuvo el inicio esperado en la Copa Mundial de la FIFA 2025 que se celebra en Marruecos.

En su debut, la ‘Sele’ cayó goleada por 4-0 ante España, la actual bicampeona del mundo y una de las principales candidatas al título, en un encuentro disputado en el estadio de Rabat.

El equipo dirigido por el profesor Carlos Paniagua se encontró con un rival de máxima exigencia que demostró su poderío desde el inicio.

Pese al abultado marcador en contra, las jóvenes colombianas mantuvieron la actitud y el compromiso en el campo, luchando con entrega y carácter hasta el pitazo final.

Este resultado adverso sirve como una valiosa lección para el grupo, que deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en los desafíos que se avecinan.

El cuerpo técnico y las jugadoras han señalado que este es un punto de partida para seguir ajustando detalles y buscar una mejor versión en los próximos juegos.

La Selección Colombia volverá a la cancha para la segunda jornada del certamen mundialista el próximo miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m. cuando se mida ante Costa de Marfil.

Un partido crucial para las aspiraciones del combinado nacional de avanzar en la competición.

El profesor Paniagua formó con Isabella Tejada (C), Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García e Isabella Cortés.

Asimismo, con Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa, Daniela Todd, Ella Martínez, María Ceballos y María Baldovino.

