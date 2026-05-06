Resumen: La Met Gala 2026, celebrada en Nueva York bajo el concepto “Fashion is Art”, reunió a más de 300 celebridades en una noche donde la moda se convirtió en expresión artística y espectáculo visual, con apariciones destacadas de figuras como Beyoncé, Madonna, Rihanna y Bad Bunny, junto a otras estrellas como Kim Kardashian, Heidi Klum, Anne Hathaway, Sabrina Carpenter, Georgina Rodríguez, Emma Chamberlain y Maluma, quien representó a Colombia con un look de alta costura sobrio, en una edición marcada por la creatividad, la teatralidad y las referencias al arte en el vestuario.

¡Simplemente irreales! Estos fueron algunos de los looks más icónicos de la Met Gala 2026

Nueva York volvió a ser el centro de la moda global con una nueva edición de la Met Gala, marcada por el concepto “Fashion is Art” (la moda es arte), una consigna que transformó la escalinata del Museo Metropolitano de Arte en una exhibición viva de creatividad, espectáculo y narrativa visual.

El evento reunió a más de 300 invitados entre celebridades del entretenimiento, la música, el deporte y la moda, consolidándose nuevamente como uno de los encuentros culturales más influyentes del año.

La noche estuvo atravesada por propuestas que llevaron el vestuario más allá de lo convencional, convirtiéndolo en una forma de expresión artística que mezcló creatividad, teatralidad e interpretación del concepto de la gala.

Transformaciones corporales y propuestas escénicas

Uno de los regresos más comentados fue el de Beyoncé, quien reapareció tras una década de ausencia con un diseño que simulaba un esqueleto humano, fusionando la anatomía con la alta costura en una interpretación directa del cuerpo como obra de arte.

Heidi Klum sorprendió con una transformación total en una estatua de mármol viviente, inspirada en la escultura The Veiled Vestal (1847) de Raffaele Monti, lograda mediante materiales como espuma y látex que recreaban el efecto pétreo.

Bad Bunny apostó por una estética de envejecimiento hiperrealista, apareciendo como una versión anciana de sí mismo, con prótesis faciales, bastón y un traje desarrollado en colaboración con Zara. Su propuesta fue una de las más comentadas por su nivel de caracterización.

Madonna, por su parte, mantuvo su línea teatral con un sombrero en forma de barco fantasma inspirado en la artista surrealista Leonora Carrington, acompañado de una capa transparente que reforzaba su puesta en escena performática.

Moda convertida en cine, pintura y lienzo

Sabrina Carpenter llevó el concepto de cine a la alfombra roja con un vestido confeccionado a partir de tiras de película del filme Sabrina (1954), convirtiendo su look en un homenaje directo al lenguaje cinematográfico.

Emma Chamberlain transformó su atuendo en un lienzo artístico con un diseño de Mugler pintado a mano, inspirado en corrientes como el impresionismo y el expresionismo, con referencias visuales a Van Gogh y Munch.

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Anne Hathaway optó por una propuesta más sobria,: un vestido de seda Mikado negra con escote pronunciado y abertura lateral. La pieza fue intervenida a mano por el artista Peter McGough y se inspiró en el poema “Ode on a Grecian Urn” de John Keats.

Escultura, lujo y reinterpretaciones del arte

Rihanna apareció con una capa metalizada de gran volumen y detalles ornamentales, mientras A$AP Rocky complementó la estética con un abrigo en tonos pastel, generando un contraste visual marcado.

Kim Kardashian llevó la idea de la moda como escultura a otro nivel con una pieza inspirada en el trabajo del artista Allen Jones, construida a partir de moldes corporales de los años 60 que daban forma a una especie de armadura artística.

Presencia colombiana en la Met Gala 2026

En su quinta aparición Maluma representó la presencia colombiana en el evento con una propuesta enfocada en la elegancia dentro del concepto artístico de la noche.

El cantante optó por un traje de Tom Ford, desarrollado bajo la dirección creativa de Haider Ackermann, que mantuvo una estética sobria, pero alineada con el enfoque de la gala. Su look destacó por la construcción clásica del vestuario y detalles brillantes en la parte superior, consolidando una presencia discreta pero acorde al nivel del evento.

Una noche donde la moda se volvió arte vivo

Más allá de las celebridades, la Met Gala 2026 reafirmó su papel como un espacio donde la moda deja de ser únicamente vestimenta para convertirse en discurso visual, performance y construcción de identidad.

La combinación de teatralidad, referencias artísticas y apuestas conceptuales dejó una edición marcada por la exageración controlada, la narrativa visual y la interpretación libre del arte aplicado al cuerpo