Resumen: El antioqueño pidió personalmente que el diseño, caracterizado por sus formas voluminosas, fuera un tributo al maestro colombiano Fernando Botero.

¡Maluma impecable en la Met Gala! El «Pretty Boy» se robó el show con su tributo a Fernando Botero

Minuto30.com .- – El antioqueño Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, volvió a dejar la bandera de Colombia en lo más alto durante la exclusiva Met Gala celebrada este lunes en el Museo Metropolitano de Arte. Consolidándose como uno de los latinos más influyentes en la industria de la moda, el artista demostró con una estética refinada y segura que el guardarropa masculino puede robarse todos los reflectores en la alfombra roja.

El proceso en Instagram y un look de alto impacto

Para calentar motores antes del evento, Maluma acudió a su cuenta de Instagram, donde le regaló a sus millones de seguidores un vistazo exclusivo del proceso de preparación. En las imágenes dejó ver el paso a paso para lograr ese estilo que lo posicionó rápidamente como uno de los hombres mejor vestidos de la noche.

El “Pretty Boy” optó por una propuesta pulida y moderna:

Sastrería impecable: Lució un espectacular conjunto creado por la unión de las prestigiosas firmas Tom Ford y Haider Ackermann.

Homenaje a un grande: El antioqueño pidió personalmente que el diseño, caracterizado por sus formas voluminosas, fuera un tributo al maestro colombiano Fernando Botero.

Detalles que marcan la diferencia: Llevó una chaqueta negra bordada con cuentas de vidrio, complementada con unas botas estilo dagger, logrando un balance perfecto entre la elegancia clásica y el atrevimiento contemporáneo.

Sorpresas: Nuevo álbum y confesiones familiares

Fiel a su estilo, Maluma no solo hizo ruido con su atuendo, sino que aprovechó el furor de los medios internacionales para soltar un par de primicias sobre su vida profesional y personal:

Música fresca: El paisa anunció que lanzará un nuevo álbum el próximo 15 de mayo, describiéndolo como un proyecto profundamente personal y hecho “con mucha música desde el corazón”.

Su faceta como papá: Durante las entrevistas en la alfombra, habló sobre cuánto disfruta su nueva vida alejado del caos mediático. Aseguró que ama rutinas sencillas como “ir al supermercado y dejar a la niña en el colegio”, y soltó entre risas que está “practicando bastante para tener más hijos”.

En su quinta aparición en esta prestigiosa gala de la moda, Maluma reafirmó que su presencia, su porte y su estilo siguen evolucionando, demostrando por qué es un ícono global dentro y fuera de los escenarios.