Resumen: Ante cerca de 1.500 personas, el candidato a la Cámara por el movimiento Creemos (102), Simón Molina, lanzó una fuerte crítica al Gobierno Nacional, acusándolo de "destruir el país" y poner en riesgo sectores clave como la salud y la seguridad. Molina respaldó su aspiración en su experiencia previa como opositor a la gestión de Daniel Quintero en Medellín y como secretario privado de Federico Gutiérrez, destacando la denuncia de más de 600 hallazgos de corrupción que hoy cursan en la justicia. Con un mensaje enfático contra la izquierda, el candidato aseguró que llevará ese mismo carácter al Congreso para defender los recursos públicos y recuperar la estabilidad de Colombia.

Simón Molina dejó un claro mensaje y aseguró que van a “derrotar la izquierda que destruye a Colombia”

Ante una multitud de aproximadamente 1.500 personas, el candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento Creemos (102), Simón Molina, protagonizó un concurrido encuentro político en el que envió un mensaje tajante al Gobierno de Gustavo Petro. Molina, quien fuera una de las fichas clave en la administración de Federico Gutiérrez, aseguró que Colombia atraviesa una crisis institucional y social que requiere una “oposición firme y con carácter”.

Un pulso directo contra la izquierda

Durante su intervención, Molina no ahorró calificativos para señalar a los líderes del Pacto Histórico. Desde mi casa, desde Medellín, le enviamos un mensaje a Petro y a Cepeda: los vamos a derrotar. Vamos a derrotar a la izquierda que está destruyendo a Colombia”, sentenció el candidato entre los aplausos de los asistentes.

Según el aspirante a la Cámara, el actual modelo de gobierno está debilitando pilares fundamentales como el sistema de salud y la seguridad ciudadana, poniendo en riesgo la estabilidad del país.

De las denuncias en Medellín al Congreso

Simón Molina aprovechó el escenario para recordar su trayectoria pública, resaltando que su bandera no es solo discursiva, sino basada en hechos. Recordó su etapa como concejal, donde fue uno de los principales opositores a la gestión de Daniel Quintero, y su posterior rol como secretario privado de Federico Gutiérrez.

“No hablo desde el discurso, hablo desde los hechos. Tuvimos la responsabilidad de poner en conocimiento de los entes de control más de 600 hallazgos relacionados con corrupción del gobierno anterior en Medellín”, afirmó Molina, subrayando que esas denuncias hoy tienen a varios exfuncionarios respondiendo ante la justicia.

La apuesta por la Cámara

El candidato cerró su discurso vinculando su experiencia local con los retos nacionales. Aseguró que esa misma determinación que usó para “enfrentar la corrupción en Medellín” será la que llevará al Congreso de la República.

“Desde la Cámara de Representantes vamos a defender a Colombia, vamos a recuperar la seguridad, la salud y el respeto por los recursos públicos. Esta lucha es por el país y no vamos a dar un paso atrás”, concluyó Molina, consolidando su posición como una de las voces de oposición más visibles del movimiento “Creemos” en Antioquia.

