Resumen: Katherine, madre de Kevin Acosta, respondió a Petro y al ministro de Salud: "Mi hijo no murió por un golpe, murió por falta de un medicamento". Denunció 24 horas sin atención y barreras administrativas que impidieron el acceso al tratamiento.

‘Petro habla de lo que no sabe’: madre de Kevin Acosta respondió al presidente y al ministro de Salud

“Mi hijo no murió por un golpe, murió por la falta de un medicamento”, con esas palabras, Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció en medio de una crisis de hemofilia sin recibir el tratamiento que necesitaba, respondió a las declaraciones del presidente Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes sugirieron que la causa de la muerte fue, indirectamente, el cuidado de la familia.

El caso de Kevin Acosta ha conmocionado al país. El pequeño, diagnosticado con hemofilia, sufrió una caída de su bicicleta y se golpeó la cabeza. Tras el accidente fue llevado a un centro médico y luego remitido a Pitalito, donde según su madre, la atención fue deficiente desde el primer momento.

La madre relató en una entrevista en Mañanas Blu que, a pesar de sus súplicas para que el niño fuera trasladado de manera urgente, las autoridades médicas se negaron inicialmente, argumentando falta de camas disponibles y ausencia de autorización por parte de la EPS. El traslado a Bogotá solo se autorizó cuando el estado de Kevin era ya crítico e irreversible.

Sin embargo, para Katherine Pico la historia de su hijo no comenzó con la caída, sino semanas antes. El 31 de diciembre, la EPS terminó el convenio con la IPS Medicarte, la entidad encargada de suministrar el Emicizumab, el medicamento que Kevin necesitaba para controlar su condición.

Durante enero, la familia fue remitida a otra entidad llamada Integración Solux, pero ese convenio también finalizó abruptamente, dejando al menor sin acceso al fármaco.

Pico fue clara en señalar que la falta del medicamento no se debió a un descuido de su parte, sino a barreras administrativas que resultaron fatales. El costo del Emicizumab, de aproximadamente $35 millones de pesos por dosis, hacía imposible que una familia de escasos recursos pudiera adquirirlo de forma particular.

Durante el consejo de ministros del pasado lunes 16 de febrero, el ministro Jaramillo afirmó que Kevin “tuvo un accidente craneoencefálico” montando bicicleta y señaló que “los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento”.

Por su parte, Petro respaldó la versión de su ministro y agregó que la madre debió haber sido educada por los médicos sobre los riesgos de la enfermedad. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención”, expresó el mandatario.

Lea también: Tráfico lento en la avenida 80: camión impactó el puente y perdió su contenedor

Frente a esas palabras, Katherine Pico no guardó silencio. “Es injusto que digan que fue por culpa mía. No respetan el dolor que siento. Petro habla lo que no sabe”, respondió con contundencia.

La madre aclaró que conoce perfectamente la condición de su hijo, pues tiene otros familiares con hemofilia y ha convivido con la enfermedad toda su vida. “Él juzga sin saber… yo soy consciente de la enfermedad que él tenía”, sentenció.

Sobre las críticas por permitir que Kevin montara bicicleta, Pico defendió el derecho de su hijo a tener una vida normal.

“El hecho de que sea hemofílico no significa que él no pudiera hacer actividades. No lo podía tener atado a una cadena o amarrado o bajo llave”, afirmó en la entrevista al medio mencionado, recordando además que existen deportistas de alto rendimiento que padecen hemofilia y compiten a nivel profesional porque reciben su tratamiento de forma oportuna y adecuada.

Para la madre de Kevin, el accidente en bicicleta es simplemente una excusa del Estado para evadir su responsabilidad.

“No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente. El niño murió por falta de un medicamento”, insistió, pidiendo que la muerte de su hijo sirva para que otros menores con hemofilia, incluidos sus propios primos que hoy también esperan medicamentos, no corran la misma suerte.

Más noticias de Colombia