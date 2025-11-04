Resumen: Los rumores de separación entre Karol G y Feid crecen tras varias semanas sin interacciones públicas ni muestras de apoyo entre ellos. Los seguidores notaron la ausencia del cantante en recientes logros de la artista, como su campaña con Diesel y su presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show. Aunque ambos mantienen silencio y aún se siguen en redes, su distanciamiento ha despertado especulaciones sobre una posible crisis, justo cuando Karol G atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera internacional.

¡Silencio en redes y señales cruzadas! Crecen las dudas sobre la relación de Karol G y Feid

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre Karol G y Feid han tomado fuerza en redes sociales durante las últimas semanas, generando incertidumbre entre los seguidores de una de las parejas más queridas del género urbano. Aunque ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones al respecto, ciertos gestos —o la ausencia de ellos— han encendido las alarmas entre los fans.

La conexión entre los artistas comenzó en 2021, cuando coincidieron en el estudio para grabar Friki, una colaboración que no solo se convirtió en éxito, sino que dio inicio a una relación que pronto trascendió lo profesional.

Con el paso de los años, Karol G y Feid se consolidaron como una de las duplas más admiradas del reguetón: compartieron momentos en el escenario, mensajes de apoyo mutuo y muestras públicas de cariño que fortalecieron su imagen como pareja sólida dentro de la industria.

El cambio que encendió las sospechas

Sin embargo, sus seguidores comenzaron a notar un cambio en la dinámica digital entre ambos. Las interacciones en redes —comentarios, me gusta y menciones cruzadas— desaparecieron de manera repentina, algo que no pasó desapercibido para los fanáticos.

La ausencia de Feid en la reciente campaña de Karol G con la marca Diesel, donde solía ser uno de los primeros en reaccionar, fue uno de los detalles más comentados. A esto se sumaron las presentaciones de la cantante en eventos internacionales, como el Victoria’s Secret Fashion Show, en los que el paisa brilló por su silencio.

Además, el intérprete de La Inocente compartió imágenes disfrutando de la fiesta de Halloween con amigos, sin rastro de Karol G, lo que aumentó aún más la especulación sobre una posible ruptura o una pausa en la relación.

Una historia que cautivó a millones

Fue en junio de 2023 cuando la pareja confirmó públicamente su romance, tras ser vistos tomados de la mano antes de un concierto de Feid en Miami. Desde entonces, ambos manejaron su relación con discreción, sin exhibirla abiertamente, pero dejando entrever complicidad y apoyo mutuo en varios momentos.

Durante el lanzamiento de Tropicoqueta, Feid no ocultó su orgullo por el trabajo de su pareja, celebrando el esfuerzo de Karol G en redes y entrevistas. Sin embargo, en los últimos meses ese tipo de gestos han desaparecido, alimentando aún más la incertidumbre.

Mientras los rumores crecen, Karol G atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En 2025 ha brillado en escenarios internacionales: se presentó en el Jimmy Fallon Show, participó en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil, y protagonizó un emotivo espectáculo junto a Andrea Bocelli en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante el evento Grace for the World. Además, lanzó su marca de tequila 200 Copas y protagonizó la portada de Vogue, reafirmando su proyección global.

Por ahora, ni Karol G ni Feid han confirmado o desmentido los rumores. Lo cierto es que, más allá de la especulación, la historia entre ambos marcó una etapa significativa para los fanáticos del reguetón. Si se trata de una crisis pasajera o de un adiós definitivo, solo el tiempo y, quizás, la música, lo dirán.