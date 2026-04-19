Resumen: Una tragedia ocurrida durante un rodaje en Bogotá generó consternación en la industria audiovisual colombiana y motivó múltiples reacciones de actores, actrices y gremios del sector, quienes expresaron mensajes de solidaridad, rechazo a la violencia y apoyo a las familias de las víctimas, mientras las autoridades continúan investigando lo sucedido.

“Silencio en el set”: actores de la tv colombiana reaccionan tras la tragedia en rodaje de ‘Sin Senos si hay paraíso’

Una grave situación ocurrida durante las grabaciones de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá ha generado consternación en la industria audiovisual colombiana.

El hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades, dejó varias víctimas mortales y provocó reacciones de dolor entre actores, equipo de producción y organizaciones del sector.

Los primeros reportes indican que el incidente se presentó en horas de la tarde del sábado 18 de abril, en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre habría ingresado al lugar del rodaje y atacado con arma blanca a otro ciudadano sin mediar palabra. La agresión habría desencadenado una riña en la que intervinieron otras personas presentes en la zona.

Hechos bajo investigación en Bogotá

Las autoridades confirmaron que el hecho dejó varias víctimas fatales, entre ellas el presunto agresor y al menos dos integrantes del equipo de producción.

Además, otras personas habrían resultado involucradas en el enfrentamiento, mientras se adelantan las investigaciones para establecer con claridad lo ocurrido. Por el momento, también se reporta la captura de cuatro personas que estarían relacionadas con la riña.

Reacciones del elenco y la producción

La noticia generó impacto inmediato en el elenco de la producción, especialmente porque el hecho coincidió con la entrega de los Premios India Catalina, donde algunos de sus protagonistas se encontraban presentes.

La actriz Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina Santana, se mostró visiblemente afectada durante la ceremonia.

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En su discurso de agradecimiento, expresó su tristeza por lo ocurrido en el proyecto: “Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi pensamiento, mi corazón, mi energía está con las familias de mis compañeros de producción producción”.

Horas antes, la artista ya había compartido un mensaje en redes sociales acompañado de una cinta de luto, donde escribió: “Silencio en el set. Ssshp4 (Sin senos sí hay paraíso 4). A la memoria de los compañeros que se fueron hoy”.

Otra de las voces del elenco, la actriz Carolina Gaitán, también expresó su dolor al referirse a uno de los integrantes del equipo: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

La reacción no se limitó al elenco. Diversos actores de la televisión colombiana como Gregorio Pernía, Majida Issa, Jorge Enrique Abello, Catherine Siachoque y Linda Baldrich compartieron mensajes en redes sociales con la frase “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSSHP que murieron hoy”.

Mensajes de luto en la industria audiovisual

El hecho también motivó pronunciamientos de organizaciones del sector audiovisual. Desde la Asociación Nacional de Trabajadores del Audiovisual (ANTA) se emitió un comunicado en el que expresaron:

“Desde ANTA expresamos nuestras condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el trágico suceso del día de hoy durante un rodaje en Bogotá. Reafirmamos que la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia. Convocamos a la unidad y a la solidaridad del sector audiovisual”.

Por su parte, Actores Sociedad Colombiana de Gestión señaló: “Desde Actores Sociedad Colombiana de Gestión nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con el equipo de producción en este difícil momento. Acompañamos su dolor y extendemos nuestro mensaje de apoyo a toda la comunidad audiovisual”.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y las responsabilidades en este hecho, el ambiente en la industria televisiva permanece marcado por el duelo y la incertidumbre ante lo ocurrido en pleno rodaje.