Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Brasil envió 19 toneladas de arroz a Colombia para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. El cargamento salió desde Canoas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y tendrá como destino Pereira. La ayuda fue solicitada por las autoridades colombianas y hace parte de la respuesta internacional ante la emergencia, que dejó graves daños en infraestructura y afectaciones en Caldas, Quindío y Chocó.

¡Siguen llegando ayudas! Brasil envía 19 toneladas de arroz para los damnificados del terremoto

Brasil puso en marcha un nuevo envío de asistencia humanitaria hacia Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Como parte de esta ayuda, el Gobierno brasileño destinó 19 toneladas de arroz para las familias afectadas por la emergencia.

El cargamento salió este jueves desde Canoas, en el sur de Brasil, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña. La ayuda tiene como destino Pereira, ciudad identificada entre las zonas más afectadas por el sismo.

El traslado se realizó luego de una solicitud presentada por las autoridades colombianas para recibir apoyo frente a las necesidades generadas por el desastre.

Arroz procedente de reservas del Gobierno brasileño

La Presidencia de Brasil explicó que los alimentos enviados hacen parte de las reservas del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también aclaró que la entrega fue organizada de manera que no afecte la disponibilidad de alimentos para la población brasileña.

El presidente brasileño destacó que la operación responde directamente a la petición realizada por Colombia y expresó el respaldo de su país ante la emergencia.

«Brasil reitera su solidaridad con el Gobierno y el pueblo colombiano ante el terremoto, así como su disposición a colaborar, dentro de sus capacidades, con las autoridades colombianas en las labores de respuesta a la emergencia», añadió.

De esta manera, el país vecino se suma a las acciones de asistencia internacional que se han desplegado para atender a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

Pereira recibirá el cargamento

La aeronave que transporta el arroz partió desde Canoas con rumbo a Colombia y tiene previsto entregar la ayuda en Pereira.

La elección de esta ciudad como punto de llegada está relacionada con el impacto que tuvo el terremoto en esta zona del país y con las necesidades que surgieron después del desastre.

El envío corresponde específicamente a ayuda alimentaria. En total, son 19 toneladas de arroz que serán trasladadas desde Brasil para apoyar la atención de las personas damnificadas.

El Gobierno brasileño señaló que la decisión se tomó como respuesta a la solicitud de las autoridades colombianas, dentro de las acciones de cooperación activadas tras el terremoto.

Esto le podría interesar: ¡No soltó el micrófono! Periodista se volvió viral tras reaccionar a fuerte sismo de 7.2 en plena transmisión

Un desastre que movilizó ayuda internacional

Brasil no es el único país que ha respondido a la emergencia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades brasileñas, diferentes gobiernos y organizaciones han enviado asistencia a Colombia después del terremoto.

Entre los países mencionados se encuentran Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, además de organismos internacionales y organizaciones humanitarias.

La llegada de estos apoyos se produce mientras Colombia continúa atendiendo las consecuencias del sismo, que afectó principalmente a sectores de los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó.

El epicentro estuvo ubicado en la región del Pacífico colombiano, donde se concentró parte importante de los efectos del movimiento.

Daños en infraestructura

Además de las consecuencias para las comunidades, el terremoto dejó afectaciones en diferentes sectores de infraestructura.

Según los datos oficiales citados en los reportes sobre la emergencia, 302 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira. También se registraron daños en 352 centros de salud, 3.470 centros educativos y 449 vías.

A esta lista se suman afectaciones en cinco aeropuertos, lo que refleja la magnitud del impacto registrado en diferentes puntos del territorio nacional.

El terremoto también dejó víctimas, personas desaparecidas y miles de heridos, aumentando las necesidades de atención y asistencia para las comunidades afectadas.

En este contexto, el envío de las 19 toneladas de arroz representa una contribución específica para la atención alimentaria de los damnificados, mientras continúan las labores de respuesta y recuperación.

Con la salida del cargamento desde Brasil, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva formalizó su apoyo a Colombia frente a una emergencia que también ha generado una respuesta de otros países y organizaciones internacionales.