Resumen: La periodista Katyusca Torres Aybar continuó al aire durante el sismo de magnitud 7,2 que sacudió Ayacucho, Perú, y aprovechó la transmisión para pedir calma y recordar la importancia de tener lista una mochila de emergencia. Mientras las autoridades evaluaban posibles afectaciones, también se descartó una alerta de tsunami.

¡No soltó el micrófono! Periodista se volvió viral tras reaccionar a fuerte sismo de 7.2 en plena transmisión

El movimiento sísmico sorprendió a los habitantes de varias zonas del sur del Perú durante la tarde de este jueves 20 de agosto. Mientras avanzaba una transmisión en vivo de Exitosa Noticias, la periodista Katyusca Torres Aybar permaneció frente a las cámaras y reaccionó al fuerte movimiento con un llamado a conservar la calma y tener a la mano los elementos necesarios ante una emergencia.

El sismo tuvo una magnitud de 7,2 y se registró en la región de Ayacucho, a una profundidad de 108 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

Según la información entregada por el organismo, el punto de origen del movimiento se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho.

El temblor también fue percibido en Arequipa, Cusco y Abancay, de acuerdo con reportes de medios locales y publicaciones de usuarios en redes sociales. En las primeras informaciones se mencionaron además posibles desprendimientos de rocas y afectaciones en algunas viviendas, mientras las autoridades avanzaban con las verificaciones para determinar el alcance de los daños.

La transmisión continuó durante el movimiento

El sismo ocurrió mientras Exitosa Noticias se encontraba al aire. Katyusca Torres Aybar estaba en el estudio cuando comenzó el movimiento y decidió continuar frente a las cámaras.

“Se está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la comunidad que mantenga la calma, por favor. Sabemos que esto ha ocurrido durante la semana”, indicó la periodista.

Mientras algunos de los invitados que estaban en el estudio se retiraron para buscar un lugar seguro, Torres Aybar siguió con la emisión y recordó la importancia de contar previamente con una mochila de emergencia.

“Es importante mantener la calma y tener ya lista la mochila de emergencia. Esto lo explicamos a diario. Le pedimos a la población que pueda ejecutar lo que ya ha preparado, como lo es la mochila de emergencia”, agregó.

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La periodista también hizo referencia a las medidas que deben establecerse con anticipación para afrontar este tipo de situaciones y pidió a los ciudadanos aplicar los protocolos que ya conocen.

“Todo está regresando a la normalidad. Es importante ejecutar el plan familiar, lo que ya nos han enseñado los expertos. Es importante siempre estar tranquilos”, subrayó.

Autoridades verifican posibles afectaciones

Tras el movimiento, las autoridades comenzaron a evaluar las condiciones en las zonas cercanas al epicentro para establecer si hubo daños en viviendas, vías u otras estructuras.

🔴 🇨🇦| TERREMOTO EN PERÚ: Durante el sismo de 7.2, una periodista se quedó en vivo, sacó su kit de emergencia y habló con total calma a todos los que estaban viendo la transmisión. Eso se llama profesionalismo y preparación. pic.twitter.com/sFX4Emc85c — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 20, 2026

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, entregó un balance preliminar y señaló que hasta ese momento no se había presentado una situación crítica, aunque las evaluaciones continuaban.

“no ha ocurrido nada crítico”, afirmó Tavera.

Desde Coracora también se conocieron declaraciones del alcalde Yony Odon Reyes, quien habló con el canal estatal TVPerú sobre la situación en la zona.

«Hacia el norte de Coracora puede haber afectación de casas. Una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso», afirmó.

La comisión mencionada por el alcalde se desplazó para comprobar las condiciones de las viviendas y establecer si el sismo produjo afectaciones.

Por otro lado, las autoridades descartaron una alerta de tsunami.

El movimiento tuvo como epicentro una zona de la región de Ayacucho, pero también fue percibido en otros departamentos del país. Durante las primeras horas posteriores al sismo, las autoridades mantenían las labores de evaluación para determinar con precisión si se habían producido daños.

La escena registrada en Exitosa Noticias permitió observar la reacción dentro del estudio durante el movimiento: mientras algunos de los presentes buscaban salir del lugar, Katyusca Torres Aybar permaneció en transmisión y recordó a los espectadores la importancia de contar con una mochila de emergencia y seguir las medidas de prevención establecidas para este tipo de eventos.