¡Ofrecían hasta liposucciones y aumento de senos! Cierran clínica estética clandestina en Bello

Resumen: La Alcaldía de Bello suspendió las actividades de un establecimiento donde presuntamente se practicaban procedimientos estéticos clandestinos, como liposucciones e implantes mamarios. Durante el operativo, las autoridades encontraron que el lugar no cumplía con las condiciones sanitarias, de infraestructura ni con el personal habilitado para realizar este tipo de intervenciones, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar que estos servicios se presten en centros autorizados.

Las autoridades de Bello suspendieron las actividades de un establecimiento donde, al parecer, se practicaban procedimientos estéticos y quirúrgicos sin cumplir los requisitos exigidos por la normativa sanitaria. La intervención se llevó a cabo como parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la Administración Municipal para prevenir riesgos contra la salud pública.

El operativo fue posible gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre las presuntas actividades desarrolladas en el lugar. Tras recibir la información, las autoridades realizaron una inspección para verificar las condiciones en las que se estaban ofreciendo los procedimientos.

Ofrecían procedimientos sin cumplir las condiciones exigidas

Durante la diligencia, funcionarios de las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia de Bello, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, inspeccionaron el establecimiento y encontraron varias irregularidades.

Según informó la Alcaldía, en el sitio presuntamente se ofrecían procedimientos estéticos y quirúrgicos, entre ellos liposucciones e implantes mamarios, sin contar con la infraestructura ni las condiciones técnicas y sanitarias requeridas para este tipo de intervenciones.

Las autoridades también establecieron que el lugar no disponía de un médico habilitado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para realizar estos procedimientos.

A ello se sumó la ausencia de un quirófano y de las condiciones mínimas de bioseguridad e higiene que exige la normatividad para garantizar la atención segura de los pacientes.

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Autoridades advierten sobre los riesgos

La Administración Municipal señaló que este tipo de prácticas representan un riesgo para quienes deciden someterse a procedimientos estéticos en lugares no autorizados.

Entre las posibles consecuencias mencionó complicaciones médicas, infecciones, secuelas permanentes e incluso la muerte cuando las intervenciones son realizadas por personas que no cumplen los requisitos legales o en establecimientos que no cuentan con las condiciones adecuadas.

Por esta razón, las autoridades reiteraron la importancia de acudir únicamente a centros habilitados y verificar previamente que los profesionales encargados de los procedimientos estén autorizados para ejercer este tipo de actividades.

Llamado a denunciar establecimientos ilegales

Tras el cierre del establecimiento, el secretario de Salud de Bello, Elkin Darío López Castrillón, aseguró que la Administración continuará desarrollando operativos para detectar este tipo de actividades irregulares y proteger la salud de la comunidad.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que, antes de practicarse cualquier procedimiento estético o quirúrgico, confirmen que el establecimiento cuente con la habilitación correspondiente y que la atención sea prestada por personal debidamente autorizado.

Finalmente, invitó a la comunidad a reportar ante las autoridades cualquier establecimiento donde se sospeche que se realizan procedimientos clandestinos, al considerar que las denuncias ciudadanas son fundamentales para prevenir nuevos casos y evitar que más personas pongan en riesgo su salud o su vida.