¡Siguen aumentando los casos! Bogotá llega a 131 lesionados por pólvora, entre ellos 32 menores

Durante los meses de diciembre de 2025 y lo que va de enero de 2026, 131 personas han resultado lesionadas por pólvora en la capital, según el más reciente informe de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), con corte a las 2:00 p. m. del miércoles 7 de enero de 2026.

Del total de casos, 32 corresponden a menores de 18 años y 99 a adultos. Además, 28 de las personas lesionadas se encontraban bajo el efecto de bebidas embriagantes al momento del accidente, lo que evidencia la combinación de riesgo que aumenta la gravedad de las lesiones.

Distribución por localidades

Las localidades con mayor número de incidentes reportados son:

• Bosa y Engativá: 15 casos cada una.

• Kennedy: 14 casos.

• San Cristóbal y Ciudad Bolívar: 14 casos cada una.

• Suba: 12 casos.

Otras localidades registraron menor cantidad de casos: Usme (8), Santa Fe (7), Usaquén (6), Chapinero (3), Tunjuelito (3), Fontibón (3), Teusaquillo (1), Los Mártires (4), Antonio Nariño (4), Puente Aranda (4) y Rafael Uribe Uribe (4).

Lesiones más comunes

Las partes del cuerpo más afectadas son:

• Manos: 85 casos.

• Rostro: 30 casos.

• Ojos: 14 casos.

• Cuello: 4 casos.

• Pies: 4 casos.

•Tronco: 4 casos.

El reporte destaca que la red hospitalaria de Bogotá, tanto pública como privada, está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. En los casos que involucran menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.

Cómo protegerse del riesgo de la pólvora

Las autoridades han reforzado la vigilancia y las campañas de prevención para evitar lesiones por pólvora, combinando esfuerzos de la Secretaría Distrital de Salud con Bomberos, Policía, ICBF y las Alcaldías locales. El objetivo es frenar la fabricación, distribución y uso de estos artefactos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En caso de accidente, la recomendación principal es acudir de inmediato a un profesional de la salud. Las quemaduras por pólvora requieren atención especializada, y el uso de cremas, ungüentos, remedios caseros o productos como sábila o café puede complicar la recuperación.

Tampoco se deben reventar las ampollas ni cubrir las lesiones con materiales inadecuados; lo correcto es usar paños limpios o gasas húmedas. Incluso quemaduras que parezcan leves pueden infectarse, por lo que la valoración médica es fundamental.

Con estas medidas, las autoridades buscan que la diversión durante las celebraciones no se convierta en un riesgo para la salud, protegiendo a grandes y pequeños y reduciendo la gravedad de los accidentes con pólvora.