Indígenas protestan por la captura de Maduro y tienen bloqueadas vías de Bogotá

La movilidad en Bogotá este 9 de enero se ha visto seriamente afectada por dos focos de protestas protagonizados por comunidades indígenas.

Los manifestantes, que iniciaron sus concentraciones en Bosa y frente al Consulado de Venezuela, exigen la liberación de Nicolás Maduro, capturado el pasado sábado por autoridades de Estados Unidos.

El reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad indica que un grupo numeroso de personas se desplaza por la Avenida NQS con calle 45, en sentido Norte – Sur, afectando el tránsito cerca de la Universidad Nacional.

No obstante, la situación se ha complicado hace pocos minutos, pues la marcha cambió de rumbo hacia la Avenida El Dorado (calle 26), en sentido Oriente – Occidente, lo que ha obligado a TransMilenio a activar desvíos para las rutas zonales del SITP en este punto estratégico.

En el sur de la ciudad, específicamente en la localidad de Bosa, la situación también es crítica. En la carrera 80i con calle 63 sur, las protestas persisten desde las 2:00 p.m., obligando a desviar al menos siete rutas del SITP (117, 579, A567, G524, G525, H521 y P7).

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y tomar la Avenida Agoberto Mejía como ruta alterna para no quedar atrapados en el trancón.

Se sugiere a los ciudadanos tomar vías como la Avenida de las Américas, la calle 53 o la calle 34 para evitar los bloqueos que prometen extenderse hasta caer la noche.

