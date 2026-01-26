Resumen: Siete presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Satanás’ fueron enviados a la cárcel tras ser señalados de extorsión, homicidio y otros delitos en Bosa y Kennedy, donde intimidaban de forma sistemática a comerciantes con ataques armados, amenazas y panfletos extorsivos; en los operativos se incautaron armas, explosivos, droga y otros elementos usados para cometer los hechos.

Siete presuntos integrantes de ‘Los Satanás’ fueron enviados a prisión por extorsión y homicidio en Bogotá

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete hombres señalados de integrar la banda delincuencial ‘Los Satanás’, estructura criminal con injerencia en las localidades de Bosa y Kennedy, al sur de Bogotá. Los capturados son investigados por delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

El golpe contra esta organización fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá —a través del Gaula— y la Fiscalía General de la Nación. Como resultado de la operación, se realizaron ocho diligencias de allanamiento y registro en Bosa y Kennedy.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, 37 cartuchos, diez teléfonos celulares, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas que, al parecer, eran utilizadas para cometer atentados criminales.

Las investigaciones permitieron establecer que esta banda ejercía presión sistemática contra comerciantes mediante ataques armados, disparos contra establecimientos y amenazas directas. Su modus operandi consistía en grabar videos dentro y fuera de los negocios afectados, los cuales eran enviados a las víctimas por aplicaciones de mensajería, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo altas sumas de dinero bajo amenazas contra la vida de los comerciantes y sus familias.

Según las autoridades, a ‘Los Satanás’ se les atribuyen al menos cuatro hechos criminales ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, que dejaron un saldo de dos personas asesinadas y cinco más lesionadas. Entre estos casos se encuentran una extorsión a una recicladora en Bosa, un ataque armado a un Fruver y atentados contra establecimientos comerciales, con exigencias que oscilaban entre 15 y 70 millones de pesos.

Entre los capturados figura alias ‘Bill’, señalado de coordinar los ataques, el armamento y la logística; ‘Yefry’, quien presuntamente suministraba información interna sobre las víctimas; y ‘Masacre’ y ‘Diablo’, identificados como responsables directos de homicidios y lesiones. Otros integrantes cumplían funciones de grabación y difusión de los videos intimidatorios.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, aseguró que este resultado representa un golpe significativo a las finanzas criminales de la organización, las cuales ascenderían a cerca de 200 millones de pesos mensuales, y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123.