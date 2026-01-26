Menú Últimas noticias
    Encuentran restos humanos flotando en canal de aguas en Bogotá

    ¡Macabro hallazgo en Bogotá! Restos humanos fueron hallados flotando en un caño de Barrios Unidos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Encuentran restos humanos flotando en canal de aguas en Bogotá
    Encuentran restos humanos flotando en canal de aguas en Bogotá

    Resumen: Hallan restos humanos (cabeza, tronco y un brazo) en un canal de aguas cerca de la Plaza 12 de Octubre en Bogotá. Policía investiga los móviles del crimen.

    Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad de los vecinos y comerciantes de la localidad de Barrios Unidos en la mañana de este lunes 26 de enero. En un canal de aguas lluvias, fueron hallados restos humanos, lo que desató una inmediata movilización de la Policía Metropolitana de Bogotá.

    El aterrador hallazgo se produjo exactamente en la intersección de la calle 73A con transversal 56A, donde transeúntes alertaron sobre bultos sospechosos que flotaban en el afluente.

    De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades que llegaron a acordonar la zona, se trataría de un caso de descuartizamiento, pues en el lugar se alcanzaron a avistar al menos tres extremidades: lo que parece ser un brazo, un tronco y la cabeza de la víctima.

    La escena, que parece sacada de una película de terror, obligó a las patrullas del cuadrante a establecer un perímetro de seguridad mientras se esperaba el arribo de las unidades móviles de criminalística para iniciar las labores de recuperación de los restos.

    A esta hora, los investigadores de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación intentan determinar si el descuartizamiento se perpetró en algún inmueble cercano o si los restos fueron transportados y arrojados al canal desde otro sector de la ciudad para borrar evidencias.

    Este hecho violento enciende las alarmas en el norte de Bogotá, donde la comunidad pide mayor presencia institucional ante la crueldad con la que se están cometiendo estos crímenes.

