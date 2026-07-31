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Resumen: Sabaneta presentó su balance de gestión a julio de 2026, destacando el segundo lugar nacional en el índice FURAG con una calificación de 98,7 %. Entre los principales resultados se encuentran la renovación del Hospital Venancio Díaz Díaz, inversiones por $29.371 millones para la red vial, obras en la Unidad Deportiva Zona Norte y programas de apoyo a familias vulnerables y personas con discapacidad. Además, 70 músicos de la Banda Sinfónica representaron al municipio en un evento internacional en Países Bajos.

¡Sabaneta pisa fuerte! Su gestión pública se consolida entre las mejores del país con millonarias inversiones

Durante la clausura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Sabaneta, el alcalde Alder Cruz presentó el balance de gestión de su administración con corte a julio de 2026. La exposición incluyó resultados en materia de desempeño institucional, salud, movilidad, deporte, cultura, seguridad y programas de apoyo para población vulnerable.

Uno de los resultados destacados fue la posición obtenida por Sabaneta en el índice FURAG, Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión. Según las cifras presentadas por la administración, el municipio alcanzó una calificación de 98,7 %, con la que se ubicó en el primer lugar entre los municipios del Área Metropolitana y de Antioquia, además de ocupar el segundo puesto a nivel nacional.

Más de $5.900 millones para renovar el Hospital Venancio Díaz Díaz

En materia de salud, uno de los proyectos destacados fue la intervención del Hospital Venancio Díaz Díaz, desarrollada en articulación con la Gobernación de Antioquia.

La renovación contó con una inversión superior a los $5.900 millones: $5.600 millones fueron destinados a infraestructura y más de $330 millones a equipos biomédicos.

Los trabajos comprendieron las fachadas y techos, además de las áreas de urgencias, consulta externa, odontología, farmacia, fisioterapia, rayos X, hospitalización y dependencias administrativas.

Cerca de $29.371 millones para la red vial

La movilidad también hizo parte del balance. El alcalde confirmó la ejecución de un contrato marco por cerca de $29.371 millones para intervenir diferentes sectores de la red vial de Sabaneta.

Las primeras obras prioritarias comenzarán en las próximas semanas y entre los puntos contemplados se encuentra la calle 77 Sur. Las intervenciones estarán orientadas a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial.

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Primera etapa de la Unidad Deportiva Zona Norte

En infraestructura deportiva, la administración reportó la entrega de la primera etapa de modernización de la cancha sintética de la Unidad Deportiva Zona Norte.

El proyecto tuvo una duración de 55 días y requirió una inversión superior a los $1.320 millones. Los trabajos incluyeron la renovación del césped sintético, graderías, camerinos y baterías sanitarias.

Actualmente se adelanta una segunda etapa del proyecto para continuar con la modernización del escenario deportivo.

Fiestas del Plátano generaron más de $3.000 millones

El balance también incluyó los resultados de las Fiestas del Plátano. De acuerdo con las cifras entregadas por la administración, las festividades generaron una derrama económica superior a $3.000 millones y recibieron a más de 16.000 visitantes.

La ocupación hotelera superó el 85 %, mientras que se reportó la generación de más de 300 empleos, de los cuales el 57 % correspondió a habitantes de Sabaneta.

La programación cultural y deportiva llegó a más de 15.000 personas y las celebraciones finalizaron sin homicidios, según el balance presentado.

70 músicos representan a Sabaneta en Países Bajos

La agenda cultural tuvo un componente internacional con la participación de la Banda Sinfónica «Juan David Castaño Arango» en el World Music Contest, que se desarrolla en Kerkrade, Países Bajos, entre el 27 de julio y el 3 de agosto.

La delegación está integrada por 70 músicos, quienes representan a Sabaneta y a Colombia. Para su participación, la administración destinó $670 millones, recursos con los que se financió el 100 % de los tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación y movilidad interna.

Ayudas para familias vulnerables y personas con discapacidad

En el componente social, durante el periodo se realizó una tercera entrega de 400 bonos económicos para familias vulnerables, con una inversión de $161.083.200.

También fueron beneficiadas 210 personas con discapacidad, quienes recibieron bonos económicos por un valor total de $122.563.350.

A estos apoyos se suma la entrega permanente de 1.000 mercados mensuales destinados a hogares vulnerables del municipio.

Reconocimientos a la Fuerza Pública

En el marco de las actividades por las fiestas patrias y el Día de la Independencia, la administración entregó 14 reconocimientos a integrantes del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos por su dedicación a las labores de seguridad y atención en Sabaneta.

Con estos resultados, Alder Cruz presentó ante el Concejo Municipal los principales avances de su administración con corte a julio de 2026, incluyendo inversiones en infraestructura, programas sociales, actividades culturales y proyectos de movilidad.