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    Doce accidentes durante el puente festivo en Antioquia dejaron siete muertos y un reguero de heridos

    Siete personas murieron en accidentes de tránsito en Antioquia durante el puente festivo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Doce accidentes durante el puente festivo en Antioquia dejaron siete muertos y un reguero de heridos
    Foto de archivo para ilustrar la nota.

    Un balance crítico en materia de seguridad vial dejó el reciente puente festivo en el departamento de Antioquia, donde las autoridades reportaron siete personas fallecidas, once lesionadas y al menos doce accidentes de tránsito en distintos corredores viales.

    De acuerdo con los organismos de tránsito, varios de los siniestros estuvieron asociados a la imprudencia de los conductores, el incumplimiento de las normas y las altas velocidades, lo que también generó fuertes congestiones en diferentes puntos del departamento.

    Uno de los casos más graves se presentó en zona rural de Buriticá, en el sector conocido como Puente, donde un bus escalera perdió el control y cayó por una pendiente.

    El hecho dejó una persona muerta y varios heridos, quienes fueron atendidos por la comunidad y organismos de socorro que acudieron al lugar.

    Otro accidente de alto impacto se registró en la vía Barbosa – Porce, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias invadió el carril contrario y colisionó contra una motocicleta. Tras el choque, intentó escapar, pero fue retenido por la comunidad hasta la llegada de las autoridades.

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    Durante el puente festivo, las autoridades instalaron puestos de control en los principales ejes viales del departamento, donde se impusieron múltiples comparendos por infracciones de tránsito.

    Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas, evitar conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas y mantener una conducción responsable, con el fin de prevenir más tragedias en las vías del departamento.

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    Author Signature
    Melissa Noreña

    Comunicadora Social con énfasis en Transmedia, apasionada por conectar audiencias a través de historias, estratégias y multiformato.


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