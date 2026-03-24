“Deje de consumir “café””: Iván Duque desmintió a Petro, que está haciendo política por la caída del Hércules

Resumen: El expresidente Iván Duque arremetió contra Gustavo Petro, calificándolo de "ruin" y acusándolo de hacer política con la tragedia del avión Hércules para ocultar presuntas fallas técnicas de operación. Duque defendió la rigurosidad de su gestión citando a los actuales mandos de la Fuerza Aérea que trabajaron en su gobierno y, en un tono personal y mordaz, instó al mandatario a abandonar su actitud de "emperador cósmico" y recuperar el juicio para respetar a las víctimas y la dignidad de su cargo.

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El expresidente Iván Duque Márquez lanzó una dura ofensiva verbal contra el actual mandatario, Gustavo Petro, tras las recientes declaraciones de este último sobre el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Duque acusó a Petro de utilizar el dolor de las víctimas para obtener réditos políticos y cuestionó severamente su capacidad de juicio.

Defensa de la gestión y la cúpula militar

A través de un fuerte pronunciamiento, Duque defendió el trabajo realizado durante su administración con la Fuerza Aérea, citando directamente a altos mandos que hoy sirven bajo el gobierno de Petro.

“El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años… y el anterior comandante, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena. Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno”, afirmó el exmandatario.

Con estas palabras, Duque buscó desestimar cualquier señalamiento de negligencia en el mantenimiento o gestión de las capacidades aéreas del país durante su periodo (2018-2022).

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Duras críticas al “discernimiento” presidencial

La respuesta de Duque escaló rápidamente hacia lo personal, utilizando calificativos inusualmente fuertes. El expresidente le pidió a Petro que “despierte de su sueño de emperador cósmico” y lo instó a asumir la dignidad que exige el cargo presidencial.

Entre los puntos más polémicos de su declaración se encuentran:

Acusaciones de oportunismo: Calificó la actitud de Petro como “ruin” y “falta de inteligencia” por, según él, hacer política con las tragedias.

Dudas sobre su salud: En un tono sarcástico, le sugirió moderar el consumo de “café” en las mañanas, un tema que ha sido asociado a posibles consumos de estupefacientes por parte del presidente.

Exigencia técnica: En lugar de discursos políticos, Duque instó al Gobierno a realizar una investigación técnica rigurosa que analice factores como el peso del avión al despegar y la extensión de la pista.

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