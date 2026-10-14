Siete inspecciones encendieron alarmas: Gobernación busca asumir operación del hospital de Puerto Berrío

Resumen: La Gobernación de Antioquia solicitó a la Alcaldía de Puerto Berrío que entregue al Departamento la operación del hospital local, tras detectar fallas en medicamentos, infraestructura, contratación y pagos al personal médico. La Secretaría de Salud realizó siete visitas de inspección y convocó al municipio a una mesa técnica para revisar los hallazgos y evaluar alternativas que permitan garantizar la continuidad de los servicios. La decisión final depende de la administración municipal.

La Gobernación de Antioquia solicitó formalmente a la Alcaldía de Puerto Berrío que entregue al Departamento la operación del hospital local, tras identificar diferentes irregularidades que estarían afectando la prestación de los servicios de salud. La propuesta busca que uno de los hospitales departamentales se encargue de su funcionamiento para garantizar la continuidad de la atención a los habitantes del municipio y del Magdalena Medio.

La petición fue presentada por la Secretaría de Salud e Inclusión Social, que ha realizado siete visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) desde el cambio de operador. Durante estas revisiones se encontraron dificultades relacionadas con el suministro de medicamentos, la infraestructura, los pagos al personal médico y el cumplimiento de los requisitos de habilitación.

Actualmente, el centro asistencial funciona mediante un convenio de atención pública entre el municipio y la Unión Temporal Hospital Puerto Berrío. Sin embargo, los hallazgos de las autoridades y las denuncias de actores como la Veeduría de Puerto Berrío y la Superintendencia Nacional de Salud motivaron la solicitud de modificar el modelo de operación.

Las fallas identificadas en el hospital de Puerto Berrío

La última visita de inspección, realizada la semana pasada, evidenció nuevas dificultades en la prestación de los servicios, así como problemas en la contratación con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Según la Secretaría de Salud departamental, entre las situaciones encontradas están las deficiencias en los servicios quirúrgicos, de urgencias y hospitalización. También se reportó falta de medicamentos y personal insuficiente para atender las consultas especializadas.

A estas dificultades se suman fallas en la infraestructura y el incumplimiento de algunas condiciones necesarias para la habilitación de los servicios. Estos requisitos son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones prestadoras de salud.

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Otro de los puntos señalados por la Gobernación corresponde a los retrasos en los pagos a terceros y al personal médico. Estas situaciones hacen parte de las preocupaciones sobre el funcionamiento del hospital y las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes.

Los hallazgos se suman a las situaciones documentadas durante las siete visitas de Inspección, Vigilancia y Control adelantadas desde el cambio de operador. De acuerdo con el Departamento, las irregularidades también han sido señaladas por diferentes actores que han advertido sobre las dificultades que enfrenta la institución.

La propuesta de la Gobernación para garantizar la atención

Ante este panorama, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, planteó que uno de los hospitales departamentales asuma de manera permanente la operación del centro asistencial.

“Desde la Gobernación de Antioquia sugerimos, ofrecemos que sea considerada la opción para que uno de nuestros hospitales departamentales garantice la operación de este hospital de manera permanente”, afirmó la funcionaria.

Solano Sánchez manifestó su preocupación por la atención de los habitantes de Puerto Berrío y del resto del Magdalena Medio. Según explicó, la intención es trabajar conjuntamente con la administración municipal para encontrar una alternativa que permita ofrecer servicios oportunos y de calidad.

La secretaria también indicó que la Alcaldía fue convocada a una reunión durante esa misma semana para analizar los hallazgos y avanzar en las decisiones necesarias frente a la situación del hospital.

No obstante, la entrega de la operación al Departamento no se ha concretado. La Gobernación precisó que la decisión depende de la Alcaldía de Puerto Berrío, por lo que la propuesta deberá ser evaluada por la administración municipal.

Convocan mesa técnica para revisar la situación

Como parte de las acciones planteadas, la Secretaría de Salud e Inclusión Social citó al municipio a una mesa técnica extraordinaria para presentar los resultados de las inspecciones y conocer los planes de mejoramiento frente a las deficiencias encontradas.

El encuentro permitirá revisar las dificultades identificadas y analizar las alternativas para garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de una decisión definitiva sobre un eventual cambio de operador.

La Gobernación reiteró su disposición a trabajar de manera coordinada con la Alcaldía para proteger la salud de los usuarios, prevenir interrupciones o cierres de servicios y mejorar las condiciones de acceso a la atención médica.

Mientras avanzan las conversaciones entre ambas administraciones, la posibilidad de que un hospital departamental asuma el funcionamiento del centro asistencial dependerá de las decisiones que adopte el municipio. La prioridad, según el Departamento, es encontrar una solución que permita mantener la atención de los pacientes de Puerto Berrío y de la población del Magdalena Medio que acude a esta institución.