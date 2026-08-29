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Resumen: El Metro de Medellín tendrá horario especial este domingo 30 de agosto por el MedaYoung Fest, con servicio desde las 4:00 a. m. y cambios en algunas estaciones.

¡Ojo! El Metro de Medellín cambiará su horario este domingo por el MedaYoung Fest

El Metro de Medellín tendrá un horario especial este domingo 30 de agosto debido a la realización del MedaYoung Fest. El servicio comercial iniciará a las 4:00 a.m., una hora antes del horario habitual de domingos y festivos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los asistentes al evento.

La modificación aplicará para las líneas A y B, mientras que el ingreso de los usuarios estará habilitado únicamente por la estación Universidad durante este horario especial.

Además, varias estaciones del sistema estarán disponibles exclusivamente para la salida de pasajeros. Entre ellas se encuentran Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Suramericana, Santa Lucía y San Javier.

De acuerdo con la información divulgada, estas estaciones estarán habilitadas solo para la salida de los usuarios que participen en el evento. Las demás estaciones del sistema comenzarán a operar en el horario habitual de domingos y festivos, es decir, desde las 5:00 a.m.

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La recomendación para quienes utilizarán el sistema durante la madrugada es recargar la tarjeta Cívica con anticipación, con el propósito de evitar inconvenientes al momento de ingresar al Metro de Medellín.

El cambio temporal en el horario busca facilitar la movilidad de las personas que asistirán al MedaYoung Fest y que requieran utilizar el sistema de transporte desde las primeras horas del domingo.

Por esta razón, quienes tengan previsto desplazarse hacia el evento deberán tener en cuenta las condiciones especiales de ingreso y salida establecidas para esta jornada, especialmente si su recorrido contempla la estación Universidad o alguna de las estaciones habilitadas únicamente para el descenso de pasajeros.

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