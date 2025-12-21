«Siento un vacío inmenso»: Jessica Cediel confirma la muerte de su padre a través de las redes

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Fotos y Videos

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- El mundo del entretenimiento en Colombia se viste de luto. La reconocida modelo, actriz y presentadora Jessica Cediel confirmó, con un profundo dolor, el fallecimiento de su padre. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales la noche de este sábado 20 de diciembre, acompañada de un emotivo video que captura momentos íntimos y llenos de complicidad entre padre e hija.

    El progenitor de la presentadora atravesaba los momentos más críticos de una enfermedad que padecía desde hace tiempo, razón por la cual permanecía hospitalizado bajo estricta observación médica. Pese a los esfuerzos, su partida ha dejado un vacío irreparable en la vida de Jessica y su familia, justo en medio de las festividades de fin de año.

    Amor y gratitud eterna

    Con la sensibilidad que la caracteriza, Jessica dedicó unas palabras que han conmovido a sus millones de seguidores: “Te me fuiste, Cediel, y no sé cómo voy a superar tu ausencia. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”, expresó la modelo, dejando ver el fuerte vínculo que los unía.

    Lea también: ¡La pólvora no da tregua! Bogotá registra 51 personas lesionadas en lo que va de diciembre

    En su mensaje, la actriz destacó las lecciones de vida que recibió de su padre, describiéndolo como un hombre que le enseñó a ser fuerte y resiliente ante las adversidades del mundo. “Gracias papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste cosas valiosas; me enseñaste a no dejarme joder de nadie y a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, tus palabras, tus bromas y hasta por tu humor negro”, añadió en su publicación.

    El consuelo en medio de la tristeza

    A pesar del dolor, Jessica Cediel manifestó un sentimiento de paz al saber que su padre ha dejado de sufrir. Con una metáfora llena de esperanza, lo despidió deseándole un “buen viaje” hacia lo que ella llamó “el otro lado del arcoíris”. “El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. Te amo, papi”, escribió, reafirmando su fe en que ahora se encuentra en un lugar mejor.

    La presentadora también aprovechó el espacio para reconocer la entrega absoluta de su madre y sus hermanas durante el tiempo de enfermedad de su padre. En un gesto de humildad y agradecimiento, extendió su gratitud hacia los amigos cercanos y personas allegadas que brindaron su apoyo incondicional durante los días más difíciles en el hospital.

    La actriz Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre con un emotivo video a través de las redes sociales

    La actriz Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre con un emotivo video a través de las redes sociales. Foto de Archivo

    Una familia unida ante la pérdida

    La relación de Jessica con su padre siempre fue un tema cercano a sus seguidores, quienes conocían la lucha que la familia enfrentaba por la salud del señor Cediel. Este fallecimiento toca las fibras más sensibles de la farándula nacional, provocando una ola de mensajes de solidaridad por parte de colegas, amigos y fanáticos que hoy acompañan a la actriz en su duelo.

    Desde Minuto30, enviamos un mensaje de fortaleza y nuestras más sentidas condolencias a Jessica Cediel y a toda su familia en este momento de transición y despedida.

