¡La pólvora no da tregua! Bogotá registra 51 personas lesionadas en lo que va de diciembre

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) reportó que, hasta las 2:00 p. m. de este sábado 20 de diciembre de 2025, 51 personas han resultado lesionadas por pólvora en Bogotá, de las cuales 12 son menores de edad y 39 son adultos. Entre los heridos, 15 se encontraban consumiendo bebidas embriagantes al momento del accidente.

Los casos se han registrado en distintas localidades de la capital, con Engativá liderando la lista con nueve lesionados, seguida por Usme y Suba con seis cada una, Bosa con cinco y San Cristóbal con cuatro. Otras localidades con reportes incluyen Usaquén (tres), Chapinero (dos), Santa Fe (tres), Kennedy (cuatro), Fontibón (dos), Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda y Ciudad Bolívar (un caso cada una), así como Los Mártires con dos casos.

En cuanto a la ubicación de las lesiones en el cuerpo, la SDS informó que la mayoría afectó las manos (32 casos), seguidas por el rostro (14), los ojos (6), el cuello (4), los pies (2) y el tronco (1).

Las autoridades señalaron que la red hospitalaria pública y privada está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones relacionadas con la pólvora. Además, en el caso de los menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y acompañamiento psicosocial a sus familias.

El Distrito trabaja de manera coordinada con múltiples entidades, incluyendo la SDS, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Movilidad, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Policía de Bogotá, el ICBF y las alcaldías locales, con el objetivo de prevenir el uso ilegal de pólvora y llevar campañas educativas y preventivas a toda la ciudad.