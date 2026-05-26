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Resumen: Autoridades revelaron quiénes son los presuntos integrantes de Los Costeños capturados por el atentado contra un exsocio de ‘La Gata’ en Barranquilla.

Sicarios en moto acabaron con la vida de comerciante en Suba, Bogotá

Un nuevo caso de sicariato sacudió la mañana de este martes 26 de mayo al norte de Bogotá, luego de que un comerciante fuera asesinado a tiros frente a un establecimiento comercial en el barrio Ciudad Jardín Norte, en la localidad de Suba.

La víctima fue identificada como Joselito Rojas, quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el sector.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, uno de los sujetos descendió del vehículo y disparó en repetidas ocasiones contra el comerciante, causándole la muerte en el sitio.

Tras cometer el ataque, los responsables huyeron rápidamente en la misma motocicleta, mientras trabajadores, clientes y residentes de la zona buscaban refugio en medio del pánico generado por las detonaciones.

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El coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, confirmó que las autoridades desplegaron operativos y labores investigativas para identificar a los responsables del sicariato.

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Además, unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de un caso de extorsión por tratarse de un comerciante, fuentes consultadas por las autoridades señalaron que la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas relacionado con conflictos familiares y millonarias disputas económicas.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de escape de los sicarios y determinar si ambos hechos violentos estarían relacionados dentro de un mismo contexto de retaliaciones o disputas económicas.

Por ahora, la investigación continúa abierta mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables del sicariato ocurrido en Suba.

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