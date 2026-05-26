El joven mesero estaba cerrando el negocio cuando se presentó la riña en la que recibió heridas mortales: buscan a "amarillo" y alias "richard"

Resumen: El secretario Manuel Villa confirmó que la investigación avanza con rapidez y que los posibles agresores ya se encuentran plenamente identificados.

¡Apuñalado cuando cerraba el negocio! Joven mesero fue asesinado tras una riña en el barrio Aranjuez

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de intolerancia y violencia cobró la vida de un joven en Medellín. El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, entregó los detalles preliminares sobre el homicidio de un trabajador en el nororiente de la capital antioqueña, ocurrido en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque se produjo en plena vía pública y los presuntos responsables ya estarían en la mira de las autoridades.

Detalles de los hechos

La víctima, un joven de 25 años de edad, residente del municipio de Bello y quien se ganaba la vida trabajando como mesero en un establecimiento comercial ubicado en el sector de la calle 92, en el barrio Aranjuez fue vçitima de un ataque con arma blanca.

El trágico suceso ocurrió justo en el momento en que la víctima se encontraba cerrando el local comercial tras finalizar su jornada laboral. En ese instante, se desató una riña en la calle, durante la cual el joven fue gravemente agredido con un arma blanca.

Tras el ataque, el joven mesero fue trasladado de urgencia a un centro clínico de la ciudad. Aunque logró ingresar a la sala de cirugía, infortunadamente falleció poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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Investigación y sospechosos identificados

El secretario Manuel Villa confirmó que la investigación avanza con rapidez y que los posibles agresores ya se encuentran plenamente identificados.

Dentro de las primeras hipótesis y testimonios recopilados en la zona, las autoridades buscan a dos sujetos conocidos con los alias de «El Amarillo» y «Richard». Actualmente, se están verificando los motivos que desataron la confrontación para confirmar la participación de estos individuos.

La Secretaría de Seguridad espera que, con los elementos probatorios recaudados, los responsables sean capturados y presentados ante la justicia en el menor tiempo posible para que respondan por el delito de homicidio.