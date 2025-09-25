Resumen: Un juez envió a la cárcel a alias "Flaco" o "Pelusa", presunto miembro del 'Clan del Golfo', por el asesinato de tres personas en Betania, Antioquia, en enero de 2021.

A la cárcel presunto sicario del ‘Clan del Golfo’ por asesinar a tres personas en Betania

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Eliecer, conocido con los alias de ‘Flaco’, señalado de pertenecer al ‘Clan del Golfo’ y de participar en el asesinato de tres personas en Betania, Antioquia, el pasado 10 de enero de 2021.

Según las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, alias ‘Flaco’ cumplía labores de vigilancia en los alrededores de la vivienda de las víctimas, alertando a la estructura criminal sobre el momento idóneo para el ataque.

Posteriormente, habría hecho parte del grupo armado que ingresó al inmueble y disparó contra dos hombres y una mujer, causándoles la muerte de forma instantánea.

Las indagaciones también revelaron que alias ‘Flaco’ se había unido a la organización criminal en 2020, iniciando como expendedor de estupefacientes en municipios como Andes, Betania, Hispania y Ciudad Bolívar, antes de ascender a labores de sicariato.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

A pesar de la contundencia de las pruebas, el procesado no aceptó los cargos, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por el asesinato de tres personas.

