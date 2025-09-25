Por no presentar Saber Pro: Fundación San José anulará el título de Juliana Guerrero

Resumen: La Fundación San José anulará el título de Juliana Guerrero por no presentar el Saber Pro. El exsecretario general, destituido, asumió la responsabilidad.

La Fundación de Educación Superior San José anunció que anulará el título universitario otorgado a Juliana Guerrero, la mujer que sonaba para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

La decisión se tomó tras comprobarse que la egresada incumplió uno de los requisitos fundamentales para la obtención del diploma: no presentó las Pruebas Saber Pro.

Juan David Bazzani, abogado de la institución, confirmó la decisión, señalando que, al no tener acreditada la presentación de las pruebas por parte del ICFES, la universidad debe «proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo».

El escándalo llevó a la destitución del exsecretario General de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien el 2 de septiembre reconoció las irregularidades y asumió la responsabilidad total de sus acciones.

Según Gutiérrez, él nunca notificó ni informó a ningún otro miembro directivo sobre las decisiones que tomó en el caso de Juliana Guerrero.

La Fundación San José ha tomado medidas drásticas: desvinculó de manera absoluta y con justa causa al exsecretario y a su equipo de trabajo, y lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación por delitos como daño informático, obtención de documento público falso, falsedad documental e intrusismo profesional.

