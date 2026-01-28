Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Fotos

    El condenado de 18 años fue declarado responsable de los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Archivo
    ¡Venezolano firmó preacuerdo! 18 años de cárcel por robar y matar a un joven que esperaba que abrieran el trabajo

    Resumen: Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de Edwin Alfonso Soto Aular, un juez de conocimiento lo condenó a 18 años de prisión por el crimen de un hombre.

    Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de Edwin Alfonso Soto Aular, un juez de conocimiento lo condenó a 18 años de prisión por el crimen de un hombre.

    Los hechos ocurrieron la mañana del 4 octubre de 2025 en el centro de Medellín, cuando la víctima se encontraba en vía pública esperando que abrieran su lugar de trabajo y en ese momento fue abordado por Soto Aular.

    Sector en el que fue apuñalado un hombre al que le robron su bicicleta, por parte de un joven venezolano de 23 años

    Sector en el que fue apuñalado un hombre al que le robron su bicicleta, por parte de un joven venezolano de 18 años. Foto: redes sociales

    El hoy condenado lo atacó con un arma cortopunzante para hurtarle su bicicleta y luego de cometer el ilícito huyó del lugar.

    El condenado de 18 años fue declarado responsable de los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.

    En contexto: ¡Por robarle la bicicleta! Venezolano apuñaló y mató a un empleado de una bodega por la Placita de Flores

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


