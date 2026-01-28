¡Venezolano firmó preacuerdo! 18 años de cárcel por robar y matar a un joven que esperaba que abrieran el trabajo

Resumen: Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de Edwin Alfonso Soto Aular, un juez de conocimiento lo condenó a 18 años de prisión por el crimen de un hombre.
Los hechos ocurrieron la mañana del 4 octubre de 2025 en el centro de Medellín, cuando la víctima se encontraba en vía pública esperando que abrieran su lugar de trabajo y en ese momento fue abordado por Soto Aular.
El hoy condenado lo atacó con un arma cortopunzante para hurtarle su bicicleta y luego de cometer el ilícito huyó del lugar.
El condenado de 18 años fue declarado responsable de los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.
