Cae el presunto sicario que asesinó al coronel de la Brigada contra el Narcotráfico en Popayán

Las autoridades confirmaron la captura de Jean Pool, señalado como presunto autor material del asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, integrante de la Brigada contra el Narcotráfico N.°3 del Ejército Nacional.

El operativo se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca, gracias a labores de inteligencia y seguimiento.

El crimen ocurrió en el centro de Popayán, cuando el oficial se dirigía a su residencia y fue atacado por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta. De acuerdo con la investigación, Jean habría sido quien disparó el arma de fuego contra el teniente coronel.

Aunque el militar alcanzó a avanzar algunos metros tras el ataque, la gravedad de las heridas le causó la muerte luego de ser trasladado a un centro asistencial.

Durante la captura, las autoridades incautaron un revólver y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia judicial y serán analizados para determinar su relación con el homicidio.

El capturado será presentado ante un juez y deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la captura como un avance clave en el esclarecimiento del crimen y aseguró que continuarán los operativos para dar con todos los responsables.

