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Resumen: Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado en un presunto ataque sicarial cerca del Terminal del Salitre en Bogotá. Autoridades investigan lo ocurrido.

Hombre fue asesinado en ataque sicarial cerca del Terminal del Salitre en Bogotá

En la tarde de este lunes 16 de marzo se registró un sicariato cerca del Terminal del Salitre, en Bogotá, donde un hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba en un paradero de buses del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en la calle 22D con carrera 69B, a pocas cuadras de la Terminal de Transporte.

La víctima, un hombre de aproximadamente 35 años, se encontraba en el lugar cuando fue sorprendido por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Las heridas fueron de tal gravedad que la víctima murió en el lugar antes de poder recibir atención médica.

Tras el sicariato, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al punto para acordonar la zona e iniciar las primeras labores de investigación.

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Posteriormente, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver y comenzó la recolección de pruebas en el lugar del crimen, además de recopilar testimonios de personas que presenciaron el ataque.

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima. Sin embargo, algunos vecinos del sector señalaron que el hombre al parecer sería residente de la zona y que no portaba maletas u objetos visibles al momento del ataque.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el ataque.

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