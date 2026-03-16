Joven con leucemia murió esperando que la Nueva EPS le suministrara un medicamento

Resumen: Joven con leucemia murió en Tunja tras esperar durante cuatro meses un medicamento ordenado por su médico. El caso genera cuestionamientos a la Nueva EPS.

La historia de un joven que murió esperando medicamento ha generado indignación en el país luego de que se conociera que Jeisson Javier, de 20 años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, falleció el pasado 14 de marzo en Tunja, Boyacá, tras esperar cerca de cuatro meses un tratamiento que, según denunció, nunca le fue entregado por la Nueva EPS.

Meses antes de su muerte, el joven utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente la situación y pedir ayuda.

En varios mensajes aseguró que su vida estaba en riesgo porque el medicamento necesario para continuar con su tratamiento de inmunoterapia no había sido suministrado, pese a que había sido ordenado por su médico desde octubre de 2025.

Jeisson contaba con una tutela fallada a su favor e incluso con un incidente de desacato contra la entidad prestadora de salud. Sin embargo, de acuerdo con sus denuncias, la entrega del fármaco nunca se materializó.

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Según relató el propio paciente en sus mensajes públicos, después de sufrir una recaída en su enfermedad, la quimioterapia ya no era suficiente. Por eso necesitaba con urgencia un medicamento biológico llamado Blinatumomab, que hace parte de los tratamientos avanzados contra la leucemia.

Fundaciones que acompañaron su caso, como la Fundación Retorno Vital y la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, aseguraron que durante meses realizaron múltiples reportes ante la Superintendencia Nacional de Salud y ante la EPS para advertir que el paciente se encontraba en un alto riesgo de vida.

Las organizaciones que acompañaron el caso calificaron la muerte del joven como “evitable” y pidieron que las autoridades de control revisen lo ocurrido, pues consideran que hubo una vulneración grave a sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.

Por el momento, la Nueva EPS no había entregado una respuesta oficial sobre el caso. Mientras tanto, familiares y amigos de Jeisson realizan un llamado para que la historia no se repita con otros pacientes que dependen del sistema de salud colombiano.

Paciente con Leucemia aguda sin medicamento prescrito desde octubre. Qué dice @NuevaEPS_ ? El paciente tiene tutela con fallo a favor y desacato y esta demora lo expone a riesgo de recaída y muerte.

Hacemos un llamado a @Supersalud @CConstitucional @PGN_COL para proteger la vida… pic.twitter.com/Mly0WNklIP — Funcolombiana (@LeucemiaLinfoma) February 25, 2026

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