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    Sicariato de película en Ajizal: lo persiguieron por las estrechas calles hasta «cazarlo» en una vivienda

    El presunto asesino huyó a pie, pues al sector ni las motos pueden entrar

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    Sicariato de película en Ajizal: lo persiguieron por las estrechas calles hasta «cazarlo» en una vivienda

    Resumen: Las autoridades fueron alertadas del mortal ataque; hallando al hombre, quien yacía tendido en el piso en medio de un charco de sangre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La zozobra y el miedo se apoderaron nuevamente de la vereda El Ajizal. Apenas unas horas después de que un joven fuera asesinado a plena luz del día en el sector Las Piscinas, la violencia volvió a golpear la jurisdicción de Itagüí antes de la medianoche de este domingo 17 de mayo de 2026.

    En un ataque de sicariato de película, un hombre de 30 años fue perseguido y asesinado al interior de una vivienda en el barrio El Porvenir.

    Una cacería mortal por las calles de Ajizal

    Se conoció que el segundo hecho de sangre de la jornada se registró sobre las 11:30 de la noche en el sector El Porvenir, Vereda El Ajizal.

    Dicen testigos que la víctima corría desesperadamente por el sector, intentando huir de un sujeto armado que lo venía persiguiendo. En su intento por salvar su vida, el hombre ingresó rápidamente a una vivienda de la zona para refugiarse; sin embargo, su verdugo no se detuvo, ingresó detrás de él al inmueble y accionó su arma de fuego en repetidas ocasiones.

    Las autoridades fueron alertadas del mortal ataque; hallando al hombre, quien yacía tendido en el piso en medio de un charco de sangre.

    El hoy occiso, un hombre de 30 años de edad que sería oriundo del municipio de María La Baja (Bolívar), tenía dos letales impactos por arma de fuego, uno en cuello y otro en el brazo

    Lea también: Seis disparos acabaron con la vida de alias «55» en ajizal: lo recogió una misteriosa moto

    El asesino huyó a pie

    Según los testigos, tras perpetrar el asesinato, el agresor huyó de la escena a pie, aprovechando la oscuridad y el hecho de que a ese sector específico del barrio no pueden ingresar motocicletas debido a la estrechez de sus vías.

    Las autoridades indagan, además de los móviles y el autoro material, si este homicidio guarda alguna relación con el asesinato de alias ’55’, ocurrido en la misma vereda tan solo ocho horas antes, lo que encendió las alarmas de seguridad en la zona rural de Itagüí.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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