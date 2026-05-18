Resumen: Las autoridades fueron alertadas del mortal ataque; hallando al hombre, quien yacía tendido en el piso en medio de un charco de sangre.

Sicariato de película en Ajizal: lo persiguieron por las estrechas calles hasta «cazarlo» en una vivienda

La zozobra y el miedo se apoderaron nuevamente de la vereda El Ajizal. Apenas unas horas después de que un joven fuera asesinado a plena luz del día en el sector Las Piscinas, la violencia volvió a golpear la jurisdicción de Itagüí antes de la medianoche de este domingo 17 de mayo de 2026.

En un ataque de sicariato de película, un hombre de 30 años fue perseguido y asesinado al interior de una vivienda en el barrio El Porvenir.

Una cacería mortal por las calles de Ajizal

Se conoció que el segundo hecho de sangre de la jornada se registró sobre las 11:30 de la noche en el sector El Porvenir, Vereda El Ajizal.

Dicen testigos que la víctima corría desesperadamente por el sector, intentando huir de un sujeto armado que lo venía persiguiendo. En su intento por salvar su vida, el hombre ingresó rápidamente a una vivienda de la zona para refugiarse; sin embargo, su verdugo no se detuvo, ingresó detrás de él al inmueble y accionó su arma de fuego en repetidas ocasiones.

Las autoridades fueron alertadas del mortal ataque; hallando al hombre, quien yacía tendido en el piso en medio de un charco de sangre.

El hoy occiso, un hombre de 30 años de edad que sería oriundo del municipio de María La Baja (Bolívar), tenía dos letales impactos por arma de fuego, uno en cuello y otro en el brazo

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El asesino huyó a pie

Según los testigos, tras perpetrar el asesinato, el agresor huyó de la escena a pie, aprovechando la oscuridad y el hecho de que a ese sector específico del barrio no pueden ingresar motocicletas debido a la estrechez de sus vías.

Las autoridades indagan, además de los móviles y el autoro material, si este homicidio guarda alguna relación con el asesinato de alias ’55’, ocurrido en la misma vereda tan solo ocho horas antes, lo que encendió las alarmas de seguridad en la zona rural de Itagüí.