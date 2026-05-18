Resumen: La víctima, de 20 años de edad, fue identificada de manera preliminar con el alias de '55'. Según información extraoficial, el joven al parecer tendría antecedentes

Seis disparos acabaron con la vida de alias «55» en ajizal: lo recogió una misteriosa moto

Minuto30.com .- Un violento hecho de sangre alteró la tranquilidad de la tarde del domingo 17 de mayo en la zona rural del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. Un joven de 20 años fue brutalmente asesinado a tiros en la vereda El Ajizal.

El caso ha tomado un rumbo de película, pues se conoció que la víctima abordó una motocicleta junto a un misterioso sujeto poco antes de ser acribillado.

El ataque en el sector Las Piscinas

El violento episodio se registró alrededor de las 3:30 p.m.. cuando las autoridades fueron alertadas por los residentes del sector conocido como Las Piscinas quienes habrían escuchado una ráfaga de disparos.

Una patrulla de la Policía llegó al lugar, hallando a la víctima tendida sobre la vía pública en un charco de sangre. El joven fue auxiliado rápidamente y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los galenos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El cuerpo presentaba seis heridas por arma de fuego, una en la fente, dos en el abdomen y tres en la espalda.

Alias ’55’

La víctima, de 20 años de edad, fue identificada de manera preliminar con el alias de ’55’. Según información extraoficial, el joven al parecer tendría antecedentes judiciales por el delito de hurto.

Los últimos minutos de alias «55»

De acuerdo con información extraoficial, el hoy occiso ingresar a un establecimiento público del sector de donde salió para aborda una motocicleta color azul, en calidad de parrillero.

El reloj marcó un lapso de apenas siete minutos desde que emprenden la marcha hacia el sector de las Piscinas; de allí misteriosamente habría salido el conductor esta vez sin su tripulante, quien para ese momento ya habría fallecido producto del brutal ataque .

Autoridades buscan dar con el paradero tanto de la moto como de su conductor, quien sería pieza clave para esclarecer este asesinato en Itagüí.