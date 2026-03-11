Resumen: Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque sicarial dentro de una cafetería en el norte de Bogotá. Autoridades investigan el caso.

Atentado sicarial dentro de cafetería deja a un hombre luchando por su vida en Bogotá

Momentos de pánico se vivieron en el norte de Bogotá luego de que un hombre fuera víctima de un sicariato mientras se encontraba al interior de una cafetería en una zona residencial de la ciudad.

El ataque ocurrió en la tarde del pasado martes 10 de marzo en inmediaciones de la calle 161 con carrera 19, en el sector conocido como La Calleja, en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima, un hombre que se encontraba en el establecimiento comercial cuando fue abordado por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

Según versiones preliminares, el hombre habría recibido al menos cuatro impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el tórax y uno de sus brazos.

Lea también: Ecuador si puede y nosotros no… Barcelona eliminó a Botafogo y demuestra que brasileros no son invencibles

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras el ataque, el agresor huyó rápidamente del lugar, mientras que ciudadanos y uniformados del cuadrante auxiliaron al herido y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Su estado de salud se encuentra reservado.

Luego del atentado, las autoridades acordonaron la zona para iniciar las labores de investigación y recolección de pruebas. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones en el sitio y comenzaron el análisis de las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el móvil del ataque, los investigadores analizan varias hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas debido a la modalidad directa del atentado.

Más noticias de Bogotá