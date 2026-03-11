Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Atentado sicarial dentro de cafetería deja a un hombre luchando por su vida en Bogotá

    Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque sicarial. Autoridades investigan el caso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Atentado sicarial dentro de cafetería deja a un hombre luchando por su vida en Bogotá
    Foto sacada de redes sociales.
    Atentado sicarial dentro de cafetería deja a un hombre luchando por su vida en Bogotá

    Resumen: Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque sicarial dentro de una cafetería en el norte de Bogotá. Autoridades investigan el caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Momentos de pánico se vivieron en el norte de Bogotá luego de que un hombre fuera víctima de un sicariato mientras se encontraba al interior de una cafetería en una zona residencial de la ciudad.

    El ataque ocurrió en la tarde del pasado martes 10 de marzo en inmediaciones de la calle 161 con carrera 19, en el sector conocido como La Calleja, en la localidad de Usaquén.

    De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima, un hombre que se encontraba en el establecimiento comercial cuando fue abordado por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

    Según versiones preliminares, el hombre habría recibido al menos cuatro impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el tórax y uno de sus brazos.

    Lea también: Ecuador si puede y nosotros no… Barcelona eliminó a Botafogo y demuestra que brasileros no son invencibles

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Tras el ataque, el agresor huyó rápidamente del lugar, mientras que ciudadanos y uniformados del cuadrante auxiliaron al herido y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Su estado de salud se encuentra reservado.

    Luego del atentado, las autoridades acordonaron la zona para iniciar las labores de investigación y recolección de pruebas. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones en el sitio y comenzaron el análisis de las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable.

    Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el móvil del ataque, los investigadores analizan varias hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas debido a la modalidad directa del atentado.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.