Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Ecuador si puede y nosotros no… Barcelona eliminó a Botafogo y demuestra que brasileros no son invencibles

    Barcelona le mostró al continente que ganarle a los brasileros no es tan difícil. En Colombia nos morimos del susto y perdemos.

    Publicado por: Julian Medina

    Ecuador si puede y nosotros no Barcelona eliminó a Botafogo y demuestra que brasileros no son invencibles
    Tomada de redes sociales.
    Ecuador si puede y nosotros no… Barcelona eliminó a Botafogo y demuestra que brasileros no son invencibles

    Resumen: El Barcelona Sporting Club de Ecuador dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores 2026 al vencer 1-0 a Botafogo en Brasil, logrando una clasificación histórica que ratifica la jerarquía del fútbol ecuatoriano para competir y ganar en territorio de gigantes. Mientras el "Ídolo del Astillero" celebra una nueva hazaña internacional basada en orden y carácter, el resultado deja en evidencia el estancamiento de los clubes colombianos, quienes siguen sumidos en la intrascendencia y la falta de brillo continental, viendo desde la distancia cómo sus vecinos del sur consolidan un protagonismo que en Colombia parece haberse perdido hace años.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Mientras el fútbol colombiano parece atrapado en un ciclo de promesas incumplidas y eliminaciones tempranas, el Barcelona Sporting Club de Ecuador volvió a demostrar anoche por qué es el verdadero “Ídolo del Astillero” y un referente de garra en el continente. En una exhibición de jerarquía internacional, el conjunto ecuatoriano asaltó el Estadio Nilton Santos y venció 1-0 a Botafogo, eliminando al gigante brasileño y sellando su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

    Ecuador impone respeto en tierra de gigantes

    No es una casualidad. Con un gol decisivo de Milton Céliz al minuto 8 y una actuación monumental del portero José David Contreras, Barcelona SC no solo defendió el 1-1 conseguido en la ida, sino que salió a proponer en territorio hostil. Esta victoria marca la sexta vez que el equipo guayaquileño gana oficialmente en Brasil por Libertadores, consolidándose como uno de los pocos clubes no brasileños capaces de mirar a los ojos a los “colosos” del sur y derrotarlos en su propia casa.

    El contraste: Colombia sigue sin brillar

    La hazaña de Barcelona SC deja un sabor amargo en el entorno del fútbol colombiano. Mientras los clubes de Ecuador compiten, eliminan campeones y llegan a instancias finales con presupuestos muchas veces inferiores, los equipos de Colombia siguen sumidos en la intrascendencia internacional.

    Le puede interesar: Humillan a su equipo en la cancha, y sale riéndose y esquivando a la prensa: Jermein Peña es caso de estudio

    A diferencia del “Ídolo”, que saca la casta en Río de Janeiro, los representantes colombianos han pasado años sin protagonismo real en la Libertadores, acumulando decepciones y viendo cómo el vecino país les ha arrebatado el estatus de “tercera potencia” de Sudamérica. Mientras Ecuador celebra batacazos históricos, en Colombia la prensa y la afición se preguntan cuánto tiempo más pasará antes de que un equipo nacional pueda dar un golpe de autoridad de esta magnitud en suelo brasileño.

    Dato de Oro

    Con este triunfo, Barcelona SC asegura un lugar en la fase de grupos y una bolsa de premios que supera los 4 millones de dólares, ratificando que el éxito internacional se construye con carácter y no solo con historia.

    Ecuador si puede y nosotros no… Barcelona eliminó a Botafogo y demuestra que brasileros no son invencibles

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.