Resumen: Ante la ola de cancelaciones arbitrarias de reservas de alojamiento en Medellín por el concierto de Bad Bunny, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) advirtió que los prestadores que incumplan los términos pactados para revender a precios más altos enfrentan multas de hasta dos mil salarios mínimos. La entidad recordó que, según la Ley General de Turismo, los afectados tienen derecho a elegir entre un servicio de igual calidad o el reembolso compensado del dinero. Por ello, la SIC iniciará investigaciones de oficio y habilitó sus canales virtuales para recibir denuncias formales que permitan sancionar estas prácticas de usura que vulneran los derechos del consumidor.

Por usureros podrían perder los apartamentos: la SIC se pronunció por abusos en Airbnb en Medellín

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una fuerte advertencia a los prestadores de servicios de alojamiento en Medellín tras detectar una ola de cancelaciones unilaterales de reservas. Esta práctica busca volver a poner las habitaciones o viviendas en el mercado a precios mucho más elevados, aprovechando la alta demanda por el concierto de Bad Bunny.

Las consecuencias legales

La entidad recordó que los prestadores, incluyendo las viviendas turísticas, tienen la obligación legal de respetar los términos pactados con los consumidores. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones severas:

Multas millonarias: Las infracciones pueden ser sancionadas con hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Derecho de elección del turista: En caso de incumplimiento, el prestador debe, a elección del turista, prestar otro servicio de la misma calidad o reembolsar/compensar el precio pactado.

La SIC actuará de oficio

Además de las denuncias que ya circulan en redes sociales, la SIC confirmó que iniciará de oficio las averiguaciones correspondientes para identificar a los infractores. La autoridad enfatizó que la libertad económica y la iniciativa privada no son absolutas y deben ejercerse en equilibrio con el interés general y la función social de la empresa.

¿Cómo denunciar?

La Superintendencia invita a todos los afectados a interponer su denuncia formal detallando los hechos y aportando las pruebas pertinentes:

Portal Web: A través del formulario de PQRSF en la página de la SIC.

Líneas de atención: En Bogotá al 601 592 04 00 o la línea gratuita nacional 01 8000 910 165.

