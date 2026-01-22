Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dictamen de Medicina Legal confirma que el profesor Neill Cubides fue torturado, apuñalado y asfixiado antes de ser quemado en el sur de Bogotá. Detalles del informe forense.

Revelan las torturas que sufrió el profesor Neill Cubides antes de ser quemado en Bogotá

El caso del profesor Neill Felipe Cubides, docente de la Universidad Externado de Colombia, ha dado un giro estremecedor tras conocerse el dictamen preliminar de Medicina Legal.

El informe forense revela que el académico no solo fue asesinado, sino que fue víctima de una cruenta tortura antes de que los culpables intentaran desaparecer cualquier rastro de evidencia en el sur de Bogotá.

Según los hallazgos iniciales, Neill Felipe Cubides sufrió tres puñaladas con arma blanca, fue golpeado con sevicia y, finalmente, murió por asfixia mecánica mediante estrangulamiento.

La crueldad del crimen no terminó con su muerte. Los criminales procedieron a incinerar el cuerpo del docente para borrar las huellas de la tortura y dificultar su identificación.

Lea también: El cuerpo de Luis Anthony Hernández se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Yefrín Garavito, CEO de la Unidad de Investigación Criminal, explicó que el estado en el que fue hallado el cadáver el pasado 16 de enero sugiere un plan premeditado para entorpecer la labor de la justicia.

Mientras los laboratorios de criminalística avanzan en pruebas adicionales para determinar si existen más lesiones ocultas tras el fuego, la incertidumbre rodea los móviles de este atroz hecho que ha consternado a la comunidad académica y a la capital del país.

Por ahora, se analizan cámaras de seguridad donde se vería al docente abordando un vehículo, pieza que sería clave para armar el rompecabezas de una muerte que hoy deja luto en el sistema educativo superior.

Más noticias de Bogotá