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    «Faltó hacerse el pedicure»: los mejores memes que dejó la decisión del VAR en el gol de Davinson Sánchez

    El veredicto del VAR fue tan exacto que los aficionados bautizaron la jugada como el fuera de lugar «por la uña larga del dedo gordo»

    Publicado por: SoloDuque

    davinson dedo
    «Faltó hacerse el pedicure»: los mejores memes que dejó la decisión del VAR en el gol de Davinson Sánchez

    Resumen: Como ya es costumbre, la hinchada colombiana transformó rápidamente la frustración en humor. El veredicto del VAR fue tan exacto que los aficionados bautizaron la jugada como el fuera de lugar "por la uña larga del dedo gordo"

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    Minuto30.com .- El vibrante empate entre la Selección Colombia y Portugal por el liderato del Grupo K no solo dejó emociones a flor de piel, sino también uno de los momentos más polémicos y virales de lo que va de la Copa Mundial.

    Corría el minuto 90 del encuentro en el sofocante calor de Miami. El defensor colombiano Davinson Sánchez se vistió de héroe y mandó a guardar el balón al fondo de la red, desatando la locura total que le daba a la Tricolor un puntaje perfecto de 9 puntos. Sin embargo, la alegría duró poco.

    El árbitro del encuentro, el australiano de origen iraní Alireza Faghani, recibió el llamado del VAR. Tras unos tensos segundos de revisión, el juez decidió anular la anotación por un fuera de lugar que, ante los ojos del mundo, fue absolutamente milimétrico.

    «Por la uña larga del dedo gordo»

    Como ya es costumbre, la hinchada colombiana transformó rápidamente la frustración en humor. El veredicto del VAR fue tan exacto que los aficionados bautizaron la jugada como el fuera de lugar «por la uña larga del dedo gordo», desatando una avalancha de memes y reacciones en las principales redes sociales.

    ¿Qué dicen los memes en redes?

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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