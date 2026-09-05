Resumen: Sheynnis Palacios confirmó que ya fue sometida a una cirugía de emergencia luego de la complicación que la obligó a retirarse de ‘Top Chef VIP’. La ex Miss Universo explicó que el procedimiento tuvo un propósito médico y aseguró que fue exitoso. Durante su recuperación, ha contado con el apoyo de su novio, su mamá, su mejor amigo y otros seres queridos. Además, habló sobre el desgaste físico, mental y emocional que experimentó durante su participación en el reality y destacó el esfuerzo de sus compañeros que aún continúan en competencia.

Sheynnis Palacios se recupera tras cirugía de urgencia que la obligó a retirarse de ‘Top Chef VIP’

Sheynnis Palacios puso fin a su participación en la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ debido a una complicación relacionada con uno de sus implantes mamarios. La ex Miss Universo explicó que el problema comenzó a provocarle fuertes dolores y terminó afectando su capacidad para continuar en la competencia.

La modelo nicaragüense relató que, días antes de su salida, uno de sus implantes se volteó. La situación la llevó a permanecer en un hospital hasta la madrugada, donde el equipo médico logró acomodarlo nuevamente. Aunque le recomendaron reposo, decidió continuar para participar en uno de los retos fuera de las instalaciones habituales del programa.

Palacios explicó que el problema comenzó días antes de su salida de la competencia y que la situación llegó a requerir atención médica durante la madrugada.

“Días antes de mi salida, uno de mis implantes mamarios se volteó, provocándome un dolor muy fuerte que comenzó a limitarme físicamente y a hacer cada vez más difícil algo tan básico dentro de la competencia como cocinar”, contó.

La intervención ocurrió antes del reto de Food Truck, cuando el equipo de cirugía tuvo que acomodar nuevamente el implante. Aunque los médicos le indicaron reposo, decidió continuar en el programa.

“En ese momento jamás imaginé que hacerlo podía empeorar mi situación. Y así fue”, aseguró.

Sin embargo, la situación continuó afectándola físicamente, por lo que, después de ser valorada por sus médicos, decidió retirarse del reality.

“La situación con el implante continuó empeorando y físicamente me estaba imposibilitando competir de la manera en que yo quería hacerlo. Después de ser evaluada y siguiendo la recomendación de mi cirujano y de mi médico general, entendí que lo responsable y necesario para mi salud era abandonar Top Chef VIP y comenzar mi proceso médico”, explicó.

Palacios reconoció que tomar la decisión no fue sencillo, pues aseguró que su paso por el programa estuvo marcado por aprendizajes y experiencias que ahora conservará fuera de la competencia.

“Fue un proyecto que me retó, me enseñó muchísimo, me regaló recuerdos hermosos y personas a las que seguiré apoyando y acompañando desde afuera en esta aventura”, expresó.

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La cirugía ya fue realizada

Tras anunciar su salida, la ex Miss Universo volvió a pronunciarse sobre su estado de salud y confirmó que ya había sido sometida a una cirugía de emergencia, cuyo resultado calificó como exitoso.

“He recibido muchos mensajes preguntándome cómo estoy, cuál es mi estado de salud, si ya me operé y cómo va mi proceso de recuperación… Primero, quiero decirles gracias por escribirme y preguntar cómo estoy. No saben lo muy querida que me han hecho sentir en estos días gracias a sus mensajes lindos y llenos de amor”, manifestó.

Palacios también aclaró que el procedimiento tuvo un propósito médico, además de cualquier aspecto relacionado con la estética: “Esta cirugía no solo fue estética, también fue una operación médica”.

Durante este periodo, la modelo ha contado con el acompañamiento de personas cercanas. Según relató, su novio viajó desde El Salvador para estar a su lado, mientras que su mamá, su mejor amigo y la madre de este también han estado pendientes de su recuperación.

“Este tiempo he estado rodeada de amor y cuidado de mis seres queridos. Mi novio viajó desde El Salvador para cuidarme desde el día cero, mi mamá, mi mejor amigo y su mamá, que es como otra mamá para mí, han estado más que al pendiente con sus oraciones, llamadas y palabras de aliento”, comentó.

Así recordó su paso por ‘Top Chef VIP’

Además de hablar sobre su salud, Palacios se refirió al desgaste que experimentó durante su participación en el programa y reconoció el esfuerzo de los concursantes que permanecen en competencia.

“Tengo que decirles que durante el reality estaba súper drenada mental, emocional y físicamente. De verdad mi admiración total para mis compañeros que aún siguen en competencia”, aseguró.

De acuerdo con People en Español, la salida de Palacios se produjo mientras comenzaba este proceso médico. Posteriormente, la modelo confirmó a sus seguidores que ya había pasado por cirugía y que cuenta con el respaldo de sus seres queridos mientras avanza en su recuperación.