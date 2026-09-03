Resumen: Altafulla presenta “Hellokity”, un sencillo que explora el deseo, la atracción y la complicidad entre dos personas desde una propuesta urbana con esencia caribeña. La canción llega acompañada de un videoclip en el que la danza tiene un papel protagonista. La producción estuvo a cargo de Emme y Davo, con composición de Altafulla y Jend, y mezcla y masterización de Mosty. Con este lanzamiento, el artista barranquillero continúa consolidando una identidad musical marcada por el ritmo, la emoción y sus raíces.

¡Mucho flow y puro romance! Altafulla presenta «Hellokity», una mezcla del sabor Caribeño y el sonido urbano

El artista barranquillero Altafulla presenta “Hellokity”, un sencillo que explora la atracción, el deseo y la complicidad entre dos personas a través de una propuesta urbana con elementos de la identidad caribeña que caracteriza su música.

La canción parte de la intensidad de una conexión particular y de esa sensación de encontrar en alguien una energía que no se repite con otras personas. Con una letra directa y espontánea, el artista construye una historia en la que los sentimientos y la sensualidad ocupan un lugar central.

Musicalmente, “Hellokity” apuesta por una melodía diseñada para moverse y un hook envolvente. La producción busca reivindicar el romanticismo desde una perspectiva fresca y descomplicada, mientras incorpora recursos propios de los sonidos urbanos contemporáneos.

El resultado es una canción que lleva las experiencias relacionadas con el amor y la atracción a un formato pensado para distintas audiencias. Su propuesta combina emoción y ritmo sin apartarse de las influencias caribeñas presentes en el trabajo de Altafulla.

Un lanzamiento acompañado por la danza

La propuesta de “Hellokity” también se extiende a su videoclip oficial, en el que la danza tiene un papel protagonista.

El movimiento y la expresión corporal son los principales recursos de la producción audiovisual, que utiliza la coreografía para acompañar el ritmo de la canción. De esta manera, el video traslada a la pantalla uno de los componentes centrales del sencillo: su carácter dinámico y bailable.

Los nombres detrás de la canción

La producción musical estuvo a cargo de Maria Paula Penagos Jaramillo “Emme” y David Robledo Rivera “Davo”. Ambos participaron en la construcción de una propuesta sonora que conserva el carácter urbano del sencillo y su relación con las raíces musicales del artista.

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La composición fue realizada por Altafulla y Jend, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Alejandro Patiño “Mosty”.

La identidad musical de Altafulla

Andrés David Altafulla Blanco, conocido artísticamente como Altafulla, nació en Barranquilla y ha construido una propuesta que combina la esencia del Caribe con sonidos urbanos contemporáneos.

Su identidad artística se apoya en la autenticidad, la versatilidad y la conexión con la cultura popular. En sus canciones transforma experiencias cotidianas en historias y reúne influencias urbanas, tropicales y populares dentro de una propuesta vinculada con la música latina actual.

Esa mezcla de referencias le permite mantener presentes sus raíces mientras desarrolla un sonido propio. Su estilo también se caracteriza por la energía, el carisma y una interpretación genuina.

Con “Hellokity”, Altafulla suma un nuevo lanzamiento a ese recorrido y presenta una historia centrada en la atracción y la conexión entre dos personas, acompañada por una producción urbana y un videoclip construido alrededor de la danza.